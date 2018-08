Anul canicular istoric în care România a fiert, la propriu, sub soare

România este o țară a extremelor și când vine vorba de climă. România a înregistrat în istoria recentă atât temperaturi extreme toride, cât și subpolare, dar căldura tinde mereu să facă ravagii pe termen lung.

Dacă încă mai crezi că încălzirea globală este doar în imaginația unora, e suficient să consulți temperaturile înregistrate chiar la noi, în România, în ultimii 100 de ani. Ai să observi imediat că România fierbe tot mai tare sub Soare, de la an la an, dar, de departe, maxima absolută a fost înregistrată în 1951, un an plin de schimbări nefaste.

Anul în care România a luat foc

Fie că te-ai născut înainte sau după Revoluție, cu siguranță ai fost învățat la școală că temperatura maximă înregistrată pe teritoriul României a fost de 44,5 grade Celsius, la stația meteo Ion Sion, din regiunea Bărăganului, zona aceea din estul Câmpiei Române care devine de la an la an tot mai deșertică.

Ei bine, încălzirea globală nu-i un fenomen al secolului XXI, acel fenomen extrem se înregistra la începutul anilor ‘50.

În toate manualele școlare de geografie este menționată temperatura maximă de la Ion Sion din 1951, dar nu se spune că acea stație nu mai funcționează de 58 de ani.

Vârstnicii care mai spun că „pe vremea mea nu erau căldurile astea”, nu știu că dimpotrivă, de atunci România a început să fiarbă, iar cea mai toridă vară din istoria recentă a fost pe la jumătatea secolului trecut și nu a fost singulară.

Ce-i drept, după 2000, temperaturile au continuat să crească într-un ritm alarmant de rapid, dar încă nu s-a atins limita absolută înregistrată în 1951. Anii 2000, 2007, 2012, 2015 și 2017 au cunoscut cele mai fierbinți veri (dar unii dintre ei au înregistrat și ierni târzii și foarte reci).

Ce s-a întâmplat pe 10 august 1951

Ziua de 10 august 1951 a rămas în istoria recentă din cauza caniculei nemaiîntâlnite până atunci nici măcar de cei mai bătrâni. Temperaturi foarte ridicate au fost înregistrate la stația Ion Sion, la 35 km de Brăila, încă de dimineață.

La ora 8.00, erau deja 28 de grade Celsius, la ora prânzului, cel mai probabil, a fost resimțită maxima absolută, de 44,5 grade, apoi, de pe la ora 14.00, temperatura a început să mai scadă, dar la ora 20.00 încă erau 31,4 grade Celsius.

Zona stației meteo Ion Sion n-a fost singurul loc torid, desigur. Temperaturi apropiate, de 44 grade Celsius au fost înregistrate și în alte două localități din Bărăgan: Amara și I. C. Frimu, azi, Valea Argovei).

Stația Ion Sion are o poveste interesantă. Ea a funcționat între 1929 și 1960 și avea, așa cum ar fi avut și azi, un amplasament bun, pentru că Bărăganul este o zonă importantă pentru România din punct de vedere agricol și e bine să ținem sub supraveghere schimbările climatice de aici.

Inițial, Ion Sion a fost o fermă, atestat documentar încă de acum 150 de ani, sub numele Piscu. Azi, este amplasată în actuala comună Râmnicelu, din județul Brăila.

Cel mai fierbinte loc din România

La început, au existat dubii cu privire la valorile termice înregistrate la Ion Sion în 1951, mai ales că valorile venite de aici erau deseori incomplete. Dar, într-un final, valoarea termică a fost acceptată și inclusă în manualele școlare, mai ales că temperaturi similare au fost înregistrate și în localitățile pe care le-am menționat.

În restul țării, în aceași zi, au fost 41,4 grade la Călărași, 40,5 la Turnu Măgurele, 32 de grade la Cluj și 18,3 la Omu. Noaptea, minima a fost de 11,3 grade la Omu și de 22,6 grade la Călăraș. Ceva se întâmpla cu vremea și nu puteai nega. Era, însă, doar începutul, unul memorabil.

Anul 1951 a fost unul fatidic pentru România. Tot în acea vară, comuniștii au început deportarea a 11.000 de familii de la granița cu Iugoslavia. Oamenii erau suspectați și acuzați de acțiuni sau gândire ostile regimului sau de „titoism”, adică „fraternizau” cu regimul lui Tito, din Iugoslavia, unde era tot comunism, dar unul condus cu mult mai puțină imbecilitate și în care cetățenii se simțeau mai liberi.

Românii, șvabii, tătarii, cu toții au fost deportați în Bărăgan tocmai pentru că se știa că acolo este un climat mai aspru, uscat, torid pe timpul verii și foarte rece pe timpul iernii, aflat în bătaia crivățului.

De atunci, nici măcar după 2000 n-a mai fost depășită temperatura de 44,5 grade, dar au fost ani în care a fost pe-aproape să se doboare recordul, cum ar fi în 2007 la Calafat (44,3 grade Celsius),