RoboCop revine pe marile ecrane, sub bagheta regizorului District 9

RoboCop, celebrul cyborg care a fost eroul multora dintre noi atunci când eram mici, va avea parte de o nouă ecranizare. Polițistul robot se întoarce pe marele ecran și de data aceasta va fi adaptat de regizorul filmelor District 9 și Elysium, Neill Blomkamp.

MGM va produce filmul și va fi un reboot al seriei bazat pe scenariul scris în 1987 de scenariștii primului film. Interesant este că RoboCop 2 nu a mai apărut, deoarece în acea perioadă a avut loc o grevă a scriitorilor de la Hollywood, dar și pentru că Paul Vehoeven, cel care a regizat orginialul, a crezut că realizarea unei continuări nu ar fi de bun gust.

Nimic nu s-a mai întâmplat cu scenariul până în 2016. Atunci Jonathan Glickman, președintele MGM, l-a sunat pe Ed Nuemeier și l-a întrebat: „Tu chiar ai prevăzut că o vedetă a unui reality show va deveni președinte?”. Mai departe, Ed Nuemeir alături de Michael Miner, cei doi care au scris RoboCop, au redactat un draft și au avut un interviu. Neill Blomkamp a citit draftul și lucrurile s-au pus în mișcare.

Așadar, noul film se numește, cum altfel, RoboCop Returns și de poveste se va ocupa Justin Rhodes, cel care se ocupă și de noul film Terminator. Blomkamp a declarat că filmul orginial l-a influențat foarte mult și că speră să aducă din nou la lumină temele filmului: consumerismul și materialismul oamenilor și lăcomia corporațiilor.

Din păcate, încă nu știm cine-l va interpreta pe emblematicul personaj.

Ciudat este faptul că seria fusese reîmprospătată cu filmul din 2014 regizat de José Padilha și cu Joel Kinnaman (House of Cards, The Killing) și cu Gary Oldman ( Darkest Hour, The Dark Knight și multe altele) tot de MGM. Totuși, filmul a primit recenzii mixte și nu a mers bine nici la box office, încasând în SUA doar 58 de milioane de dolari.

Neill Blomkamp este un regizor sud-african care a devenit cunoscut în 2009, odată cu lansarea filmului Distric 9, apoi el a mai regizat Elysium și Chappie, niciunul ne bucurându-se de succesul primului film realizat de Blomkamp. Poate RoboCop va reprezenta un nou succes pentru sud-african.