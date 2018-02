REVIEW Panasonic RP-HTX80B, căști wireless cu design retro

Designul retro începe să prindă din ce în ce mai mult avânt pe segmentul de gadgeturi, iar căștile Panasonic RP-HTX80B nu fac excepție.

Am văzut pentru prima dato căștile Panasonic RP-HTX80B la IFA 2017, la finalul verii trecute. M-am perindat în sus și în jos printre produsele companiei și am văzut câteva lucruri interesante, despre care am scris la vremea respectivă. Am amintit și căștile, care încă nu erau disponibile la vremea respectivă, dar pe care le-am testat recent.

Din ce în ce mai mulți producători țin să aducă pe piață produse cu design de inspirație retro, iar dacă le iese bine, mi-au captat deja atenția. Tot la IFA vedeam frigidere și cuptoare cu microunde în stil retro, dar pentru că nu le-am văzut în altă parte, mă pot mulțumi și cu o pereche de căști.

Panasonic RP-HTX80B: design și autonomie

Panasonic RP-HTX80B au un design plăcut și sunt și destul de ușoare, așa că n-ar trebui să ai probleme cu confortul, chiar dacă le ții pe urechi prea mult timp. Finisajul de pe căști este mat, iar aici ai de ales între un roșu care mai degrabă e vișiniu, așa cum se vede și în imagini, un galben muștar, negru și gri; banda de prindere este din piele. Mecanismul pentru reglarea dimensiunilor căștilor e glisant și ușor de folosit.

Căștile sunt wireless, iar spre deosebire de alte modele cu tehnologie similară, nu le poți folosi și pe fir, în caz că rămâi fără baterie. Asta n-ar trebui să fie neapărat o problemă. Căștile promit o autonomie de până la 20 de ore. N-am ajuns până acolo, iar de data asta n-am contorizat prea atent autonomia, dar e destul de mare încât să nu ai probleme. Oricum, când vine vorba de căști wireless, probabil că există o lege a lui Murphy care îți spune că vei rămâne fără baterie fix când ți-e lumea mai dragă.

Calitatea sunetului nu lasă de dorit. Căștile RP-HTX80B reușsesc să redea clar sunetele din întregul spectru, dar volumul ar putea fi mai bun. Ori m-am obișnuit eu prea mult cu un volum relativ ridicat la căști, ori Panasonic putea mai mult la acest capitol. N-ai parte nici de noise canceling, o altă funcție cu care m-am obișnuit și care a ajuns să fie pe lista mea de must-have când vine vorba de o pereche de căști care să mă țină departe de orice n-am chef din exterior.

Panasonic RP-HTX80B îți oferă și câteva butoane, cărora va trebui să le înveți poziția și funcționalitatea ca să le folosești rapid când ai nevoie de un anumit control. Din fericire, nu sunt multe. Ai butonul de pornire și trei butoane de control al muzicii și al volumului. Între setul de trei și butonul de pornire ai și mufa micro-USB, prin care poți încărca headset-ul.

Per total, căștile Panasonic RP-HTX80B sunt o alegere bună dacă ești în căutarea unui design care să iasă în evidență și să nu fie ceva simplu și fad. Dacă mizezi și pe nuanțele roșu sau galben, căștile vor ieși și mai mult în evidență atunci când le porți. Iar pentru tine, calitatea audio ar putea fi cea potrivită, dar volumul ar putea merge și mai sus.

Fotografii de produs realizate de George Stanciu.