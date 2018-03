Un all-in-one este o soluție potrivită pentru birou, mai ales dacă vrei să adopți un stil minimalist, iar Acer Aspire S24 e o variantă bună pe care să te bazezi.

Nu am avut foarte multe experiențe cu dispozitive de tip all-in-one până acum. O întâlnire desfășurată pe parcursul unei întregi săptămâni a fost mai mult decât potrivită ca să mă conving dacă merită sau nu, dacă aș folosi așa ceva sau dacă m-aș orienta către alte soluții. Pe acesta de aici îl găsești în oferta PC Garage.

Un lucru e sigur: de desktop-uri m-am îndepărtat și îl folosesc ocazional pe cel de acasă, unde mi se blochează Facebook în Chrome, din motive pe care nu le înțeleg, nici după reinstalări de Windows și ”trucuri” de pe internet. De laptopuri am început să mă plictisesc, dar apreciez în continuare portabilitatea lor. Un all-in-one pică la momentul potrivit într-o asemenea criză existențială.

Dacă tot vorbeam despre stilul minimalist în deschiderea articolului, Acer Aspire S24 e un gadget bun pe care să-l ai pe un birou gol, unde mai ai doar un mouse și o tastatură wireless cu care să îți faci treaba. La prima vedere, ai putea crede că e doar un monitor cu un stand mai gros și mai lipsit de personalitate decât ai vrea să vezi în 2018. Totuși, dacă arunci o privire mai atentă, descoperi că standul e împânzit, de fapt, de diverse porturi de conectare, semn că la interior e ceva mai mult decât plastic.

Într-adevăr, Acer Aspire S24 are componente puternice la interior, iar prima dintre acestea e procesorul i5-8250U, cu patru nuclee și care rulează la 1,6 GHz. Alături de procesor ai 8 GB de memorie RAM, cu posibilitatea de upgrade până la 32 GB, dacă simți că ai nevoie, într-adevăr, de mai mult. Nici la capitolul stocare nu trebuie să-ți faci probleme, datorită unui HDD de 1 TB pentru date, dar mai ales mulțumită unui SSD de 128 GB, pe care să-ți pui sistemul de operare și alte programe la care vrei acces rapid.

Acer Aspire S24 vine cu câteva porturi pe laterale, așa cum am menționat ceva mai devreme. Ai la dispoziție patru porturi USB: trei dintre ele sunt 3.1, iar al patrulea este de tip 2.0. Ai și două ieșiri HDMI, dar și un conector RJ-45, dacă nu-ți ajunge internetul wireless și vrei să mai pui un cablu pe birou. Ai la dispoziție și un cititor de carduri microSD, un accesoriu mai mult decât util

Display-ul lui Acer Aspire S24 e numai bun pentru lucrul la birou, mai ales dacă ai nevoie să faci multitasking. Deși am făcut trecerea de la un monitor ultrawide, de 35 de inci, pentru a petrece timp cu all-in-one-ul, n-a fost un efort mai mare de 15-20 de minute. S24 vine, așa cum îți indică numele, cu un display de (aproape 24 de inci. Ai la dispoziție o diagonală de 23,8 inci, mai exact, iar ecranul e mai mult decât suficient pentru a-l împărți în două și a lucra eficient. Deși placa video e integrată, Intel HD Graphics 620, e mai mult decât suficientă pentru ecranul Full HD.

Despărțirea de laptopul conectat la monitor a fost rapidă și fără regrete. Odată ce am instalat și configurat Chrome, eram gata de treabă. Deși pare că ai de-a face cu un procesor nu foarte puternic, dacă te iei după nume, realitatea e că i5-ul din interior, alături de ”doar” 8 GB de RAM, reușește să ducă peste 30 de taburi în Chrome fără probleme. Poți să adaugi și un Photoshop în paralel și PC-ul tot nu dă semne că ar vrea să te înjure.

Per total, experiența de utilizare rămâne fluentă, cât timp nu ai de gând să faci procesare video pe un calculator care nu e destinat pentru așa ceva. Pentru sarcinile de birou de zi cu zi, Acer Aspire S24 e mai mult decât binevenit, deoarece nu te trage în jos în vreun moment anume. În plus, are o amprentă redusă și combinația de negru cu auriu e potrivită pentru birou, dacă vrei ceva simplu și totodată, cu mici note de eleganță.