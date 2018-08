Echipa românească susținută de Renault într-o competiție internațională

Renault România susține echipa Malaxa pentru etapa finală a competiției internaționale F1 in schools. Aceasta este compusă din cinci elevi români care concurează cu o mașină în miniatură de tip F1.

Modelul în miniatură trebuie să fie cât mai performant și să atingă o viteză de 100 km/h cu ajutorul sistemului de propulsie cu aer comprimat și designului aerodinamic. Acesta este construit din spumă poliuretanică și este proiectat pe o scară de 1/20.

Renault le-a oferit tinerilor un program de mentorat care să îi pregătească pentru fiecare etapă de pregătire ce va fi luată în calcul în momentul evaluării; echipele vor primi punctaj pentru viteza de reacție din momentul lansării prototipului, performanța în proba de viteză, pentru grafică, strategia de marketing, pentru planul financiar, dar și pentru strategia de atragere a sponsorilor.

Numele echipei nu este unul întâmplător, ba din contră, este unul simbolic. Acesta face referire la primul vehicul 100% românesc fabricat la noi în țară.

Modelul Malaxa 1C a fost fabricat pentru prima dată în 1945, în orașul Reșița. La construcția acesteia au lucrat și tehnicieni de la prima fabrică de avioane din România -IAR Brașov.

Numele vehiculului i-a fost atribuit după cel al inginerului Nicolae Malaxa, un cunoscut întreprinzător din perioada interbelică. Mașina, cu o formă a caroseriei elegantă și un portbagaj plasat în partea din față, putea transporta până la șase persoane.

Proiectul îi aparținea unui grup de ingineri și tehnicieni de la uzinele A.S.A.M și Malaxa din București și IAR Brașov. Malaxa 1C a fost produsă timp de doi ani, dar condițiile economice au împiedicat producția în serie a mașinii. Însă renumele primei mașini românești ar putea fi dus mai departe de tinerii români, în Singapore, acolo unde are loc cea de-a paisprezecea ediție a competiției F1 in schools.

Echipa Malaxa crede că proiectul lor are șanse să intre în top 10, după mai mult de un an de muncă a celor cinci membri: Emilia Barbu (Team Manager & Marketing Manager), Lara Țîru (Graphic Design & Marketing Manager), David Șerban și Pavel Bulgac (Manufacturing Engineers) și Andrei Ostahie (Financial Executive).