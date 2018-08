Reduceri eMAG la telefoane, laptopuri și televizoare de care să profiți

În ceea ce pare a fi cea mai longevivă campanie de reduceri de vara asta, eMAG derulează Crazy Days cu oferte la numeroase produse.

Reducerile și ofertele eMAG din noua campanie cuprind atât electronice, cât și electrocasnice și bricolaj. Am ales câteva produse numai bune de cumpărat în perioada asta, în special televizoare smart și telefoane cu Android.

Alte reduceri de care să profiți în Crazy Days de la eMAG

Prima recomandare este un Nokia 7 Plus. Modelul a fost introdus la începutul anului. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci. Totodată, va primi cea mai nouă versiune de Android în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, are și o baterie imensă de 3.800 mAh. Îl găsești în oferta eMAG.

Un televizor smart 4K n-ar trebui să lipsească. În acest sens, există un model de la LG cu o diagonală de 108 centimetri și câteva funcționalități care să te ajute să te bucuri la maximum de conținut. Rulează webOS, are difuzoare stereo de 20 wați și numeroase opțiuni pentru imagine și sunet. E disponibil la eMAG cu o reducere considerabilă.

Niciodată nu poți să spui că ai un laptop prea performant. În acest sens, ar trebui să arunci o privire pe un model ASUS ROG. Acesta are un procesor Intel Core i5 de nouă generație până la 4GHz, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM și 1 TB spațiu de stocare. Placa video este Nvidia 1050 cu 4 GB de memorie RAM. Laptopul acesta e listat de eMAG cu preț bun.

Nu în ultimul rând, un Samsung Galaxy S8 Plus. Telefonul are un ecran impresionat de 6,2 inci, dispune de-o cameră de 12 megapixeli și folosește portul USB-C pentru încărcare și transfer de date. Telefonul se remarcă atât prin calitatea fotografiilor, cât și prin calitatea materialelor folosite în construcție. Prețul e excelent acum la eMAG.