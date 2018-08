eMAG are telefoane la preț excelent pe care să le cumperi acum

eMAG promite reduceri de până la 40% într-o campanie specială: Crazy Days. Dintre toate produsele listate de magazin am ales câteva telefoane pe care să le cumperi.

Campania eMAG Crazy Days se derulează de câteva zile deja. Încă mai sunt produse la reducere, dar cele mai bune achiziții acum sunt telefoane. Asta pentru că în toamnă vor mai fi lansate câteva modele, iar cele din 2017 sau 2018 au prețuri tot mai mici. Mai jos poți vedea o selecție de astfel de dispozitive.

Telefoane listate de eMAG cu preț bun

Ca prim telefon, te poți orienta spre Samsung Galaxy Note 8. Are un ecran Infinity de 6,3 inci, pe care îl poți folosi atât în mod clasic, cât și cu ajutorul S Pen-ului încorporat în dispozitiv. Camera foto scoate fotografii exemplare și îți oferă și zoom optic 2x. Pe partea de specificații nu-ți poți face probleme, deoarece Galaxy Note 8 nu e depășit în niciun fel. Telefonul este disponibil la eMAG.

E disponibil, de asemenea, Motorola Moto G6 Plus. Are procesor Snapdragon 630 și 4 GB de memorie RAM, iar camera foto principală are doi senzori, de 12 + 5 megapixeli. Acumulatorul are 3.200 mAh, așa că n-ar trebui să ai probleme cu autonomia. Îl găsești la eMAG cu preț bun.

Cea mai bună veste pentru un cumpărător de telefoane e când e lansat un nou model. Astfel, cel vechi are un preț mai bun. Acum e cazul lui OnePlus 5T, telefon lansat în 2017, dar încă are un hardware excepțional. Are ecran de 6 inci, 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un procesor Qualcomm Snapdragon 835 cu opt nuclee. Partea bună e că primește și noul Android. E listat de eMAG cu preț redus.

Nu în ultimul rând, Samsung Galaxy A8. E acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl poți cumpăra de pe eMAG.