Razer lucrează la un nou mouse și pentru asta are nevoie de ajutorul tău (financiar), după ce a primit mai multe cereri pentru un astfel de mouse de la fanii companiei

Compania americană a anunțat recent că vrea să producă o variantă pentru stângaci a mouse-ului de gaming Razer Naga Trinity. Pentru a realiza acest mouse, compania apelează la fani pentru a găsi finanțarea necesară producției unui astfel de mouse și cere aproape 1 milion de dolari, ca să fiu mai precis 990.000 de dolari.

Proiectul a debutat acum cinci zile pe platforma Kickstarter și până acum rezultatele nu sunt promițătoare, Razer reușind să strângă doar 30.535 de dolari, la momentul scrierii acestui articol.

De ce Razer nu realizează mouse-ul cu banii din vistierie și apelează la fani? Pe scurt, cererea redusă pentru un astfel de produs și costurile ridicate de producție ale unui mouse pentru stângaci.

Compania nu este la prima încercare de a face un mouse pentru stângaci. Prima dată a făcut asta cu mouse-ul Razer DeathAdder deoarece au sesizat o cerere din partea fanilor. „În ultimii șase ani am livrat mii de mouși pentru stângaci, adică cam câți mouși obșinuiți livrăm în fiecare zi. Asta a făcut să reducem producția din cauza cererii reduse și a costurilor ridicate”, este scris pe pagina proiectului Kickstarter.

Mai departe, cei de la Razer explică faptul că pentru producția unui astfel de mouse este nevoie de multe resurse și timp. „Nu este foarte simplu să faci un astfel de mouse”. Noul Razer Naga Trinity ar fi la fel ca orginalul cu cele trei fețe interschimbabile (cu două butoane, șapte butoane sau 12). De asemenea, mouse-ul ar avea aceleași switch-uri și același senzor optic 5G cu 16.000 DPI.

Produsul adresat gamerilor a fost lansat toamna trecută, iar cele trei fețe interchimbabile sunt proiectate pentru a te ajuta în jocuri MOBA (Dota 2, League of Legends) sau MMORPG-uri (World of Warcraft, Guild Wars 2). Noi am testat versiunea clasică a acestui mouse și am fost mulțumiți de rezultat. Dacă sunteți curioși, veți găsi recenzia aici.

În cadrul proiectului, Razer lansează și un mousepad dedicat celui mai bine vândut mouse din cadrul portofoliului companiei, Razer Goliathus. Dacă ești stângaci și vrei Naga Trinity atunci trebuie să plătești cel puțin 89 de dolari și să te aștepți să ajungă la tine în vara anului 2019. Dacă vrei cumva doar mousepad-ul atunci acesta te costă 19 dolari și livrarea se face în iulie 2019.