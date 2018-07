TEST Razer Naga Trinity – Mouse care te vrea jucător profesionist

Razer Naga Trinity este mouse-ul cu mai multe fețe. Nu spun asta pentru că este duplicitar, ci pentru că chiar vine cu trei fețe interschimbabile ceea ce-l face util atât pentru gaming, dar și pentru munca de birou.

Trinity arată ca un mouse obișnuit de gaming cu mențiunea că partea din stângă, unde se odihnește, de obicei, degetul mare se poate schimba. Astfel, poți să optezi pentru o față cu 12 butoane (extrem de utilă pentru jucătorii de World of Warcraft și alte MMO-uri), pentru una cu șapte butoane, aranjate pe rotund și una cu două butoane.

Razer Naga Trinity este un mouse care poate fi util gamerilor de toate felurile (fie ei fani de CS: GO, Dota 2 sau WoW). Este confortabil, performant, dar s-ar putea să fie cam scump. Îl găsești la PC Garage sau eMAG.

Designul este unul clasic Razer, iar în partea de sus se mai află rotița și cele două butoane care sunt folosite în mod tradițional pentru a selecta DPI-ul pe care-l dorești. Apropo de asta, mouse-ul funcționează cu un senzor optic 5G care îți poate oferi o viteză de până la 16.000 de DPI. Asta înseamnă că nu vei da niciodată cu el de pâmânt pentru că ar fi prea lent.

Înainte să te minunezi la acest număr uriaș, în timp ce tu folosești un mouse cu 1.000 DPI, trebuie să știi că DPI-ul nu este extrem de util în gaming și nici nu te va face un gamer mai bun. Practic, acest număr măsoară viteza cu care mouse-ul tău parcurge distanța pe ecran. Cu cât e mai mare cu atât mai puțin îți vei mișca tu mouse-ul pe birou.

Pentru mine, 16.000 de DPI face ca mouse-ul să devină inutilizabil.

Atunci când lucrez, 1.800 DPI este perfect și tot ce depășește 4.000 este mult prea rapid pentru a putea fi precis cu el. De aceea, eu mi-am făcut propriile setări de viteză și maximul nu a depășit 4.500. O viteză mare este utilă pentru jucătorii de jocuri RTS sau MOBA (atunci când au nevoie să survoleze harta repede), în timp ce jucătorii e FPS preferă viteze mai reduse pentru a putea fi preciși atunci când trag. Oricum, e bine că-ți poți face setările preferate în funcție de nevoiele tale și că le poți schimba rapid, chiar în mijlocul unei bătălii.

Lumini, că altfel n-ar fi un produs de gaming de la Razer

Cum nu putea fi un mouse de gaming fără iluminare RGB, Naga Trinity are trei zone de iluminare: logo-ul, butoanele laterale și rotița de scroll.

Mouse-ul este unul egonomic, plăcut de ținut în mână și de utilizat. L-am folosit ore în șir, atât pentru muncă, cât și pentru gaming, și nu am simțit niciodată că am obosit. Un al lucru care mi-a plăcut la construcția acestuia este faptul că este destul de lat încât degetele să nu-mi atingă suprafața de lucru, cum se întâmplă în cazul altor mouse-uri.

Acum să trecem și la partea care-l face cel mai interesant: îi poți schimba butoanele laterale. Pe vremurile când jucam World of Warcraft la modul serios (participam la trei-patru raiduri pe săptămână, luam bătaie în PVP) îmi doream un mouse care să mă ajute să îmi fac combinațiile de butoane mult mai rapid decât puteam cu mouse-ul meu simplu cu două butoane.

A venit și vremea mea și acum am avut la dispoziție 12 butoane laterale și cele două de lângă rotițe pe care să le setez cum vreau eu. Cum am renunțat la WoW între timp, am încercat cele 12 butoane în Guild Wars 2. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc să-mi schimb modul de joc, dar le-am găsit utilitatea butoanelor și chiar cred că, odată ce te-ai obișnuit, poți face lucruri mult mai repede decât în mod normal.

Am trecut la Dota 2 și mi-am dat seama că cu acest mouse aș putea să renunț complet la tastatură pentru meciuri. Așadar, practic este posibil să te lupți pentru puncte fără să apelezi la tastatură (dar eu nu mi-am dorit asta) ceea ce poate fi interesant pentru unii dintre voi. Oricum, aici cele 12 butoane sunt puțin cam prea mult, așa că am trecut la fața cu șapte butoane.

Mi-am setat anumite abilități și obiectele din inventar pe butoanele din lateral și m-am simțit mai rapid în acțiuniile mele. Sigur, nu m-am transformat în vreun jucător profesionist, mai ales că, de multe ori, uitam ce abilitate e pe ce buton și mai aruncam priviri la mouse în timpul luptelor, ceea ce nu era bine nici pentru mine, nici pentru echipa mea.

Mai mult, fața cu șapte butoane s-a dovedit a fi favorita mea deoarece îmi puteam odihni degetul mare mai ușor și o putea folosi și pentru muncă.

Cu ajutorul aplicației Razer Synapse am putut face două profile, unul pentru birou și unul pentru jocuri și puteam să trec de la unul la altul, fie din meniu, fie prin apăsarea butonului de lângă senzorul optic.

Ce mai face în plus și cât costă acest mouse Razer

Pentru birou, am setat ca apăsarea primelor două butoane să deschidă pagini web de care am nevoie tot timpul (așadar la apăsare, se deschide Chrome și site-ul de care am nevoie, o categorie dintr-un site sau un fișier din Drive), am pus un buton pentru mute all, unul pentru lansarea Google Play Music, iar altul pentru deschiderea Microsoft Word. Destul de fain și util, dacă mă întrebi pe mine.

Mai există și fața cu două butoane, clasică pe care o poți folosi atunci când nu ai nevoie de toate butoanele extra sau atunci când nu vrei să pari gamer la o întâlnire serioasă.

Fețele interschimbabile se demontează și se montează foarte ușor, acestea „lipindu-se” de mouse cu ajutorul unor magneți. Procesul este asemănător cu cel al modulelor de pe telefoanele Moto.