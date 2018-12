Cel mai fascinant război de pe YouTube: PewDiePie vs. T-Series

Dacă ai fost pe YouTube în ultimele luni, este posibil să știi despre războiul cel mai important de pe platformă din acest moment, dintre PewDiePie și T-Series.

Sursa conflictului? Numărul de abonați. Suedezul PewDiePie este, din 2013 până în prezent, youtuberul cu cei mai mulți abonați (peste 77.690.000 în momentul de față), însă canalul indian T-Series pare să îl prindă din urmă, cu cei peste 76.268.500 de abonați.

Diferența dintre cele două canale este de peste 1.400.000 de abonați, deși în ultimele luni au existat momente în care diferența era chiar și de 30.000. Dacă vrei să urmărești live cursa dintre cele două canale, poți intra aici.

Deși PewDiePie conduce în ceea ce privește numărul de abonați, T-Series pare să conducă când vine vorba de numărul total de vizualizări. Cam așa arată statisticile:

PewDiePie (pe numele său real Felix Kjellberg) a început cu videoclipuri simple, de gaming. De-a lungul anilor, s-a confruntat cu multe controverse, dar a reușit să se pună pe picioare de fiecare dată și să rămână cel mai popular om de pe YouTube.

Faptul că opiniile sale nu se încadrează mereu în sfera corectitudinii politice specifică vremurilor a dus însă la o mușamalizare a prezenței lui de pe platformă în ultimii ani (concret, YouTube nu l-a inclus pe PewDiePie în proiectul YouTube Rewind din 2017 și 2018).

În prezent, PewDiePie creează în principal videoclipuri cu reacții la videoclipuri virale și la meme populare (are mai multe serii populare pe această temă, precum Meme Review, LWIAY și Pew News).

De partea cealaltă se află T-Series, un canal de YouTube indian, de tip Vevo, care a apărut în 2006 și a început să posteze videoclipuri abia la finalul lui 2010, după cum arată HITC. T-Series se laudă că este cea mai mare casă muzicală din India.

Cum a ajuns însă să aibă zeci de milioane de abonați? O parte din acest succes se datorează cererii crescute pentru conținut online din partea indienilor, din ce în ce mai mulți începând să aibă acces la internet, mulțumită infrastructurii îmbunătățite de internet.

Cealaltă parte a succesului este însă cât se poate de bizară, multă lume susținând că cei de la T-Series au folosit abonați falși și vizualizări artificiale.

YouTube nu a condus vreo investigație care să demonstreze bănuielile tuturor cu privire la creșterea bruscă a canalului T-Series, dar dovezile sunt acolo. Totuși, au făcut ceva. Au realizat o curățare în masă a abonaților de pe mai multe canale de YouTube, pentru a elimina orice posibilitate de abonați spam.

Heads up, Creators:

On Dec 13-14 you may see a noticeable decrease in your sub count as we remove spam subscriptions. If spam is removed, you’ll see a YouTube Studio alert: https://t.co/3KWMixSXRl

This should help give you confidence that the subs you do have are real fans!

— Team YouTube (@TeamYouTube) December 13, 2018