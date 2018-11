Noua lege rutieră: unde trebuie amplasate radarele și când ești amendat

Apar noi modificări în legislația rutieră, în ceea ce privește amplasarea radarelor fixe și mobile și a modului în care polițiștii rutieri te pot sancționa în trafic.

Primele propuneri legislative au fost făcute în luna iulie a acestui an, iar acum, decizia modificărilor este aprobată de Curtea Constituțională, Parlamentarii urmează să scoată din articolul 109 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, câteva prevederi considerate neconstituționale.

Mai exact, este vorba despre alineatele 6-11, 13 și 14 ale articolului 109 din OUG 195/2002, care se referă la amplasarea radarelor pe vehiculele de poliție staționate și utilizarea radarelor tip pistol, privind încheierea procesului verbal pe numele contravenientului și modalitatea de achitare a amenzii.

Parlamentarii aduc următoarele modificări în legislația rutieră:

Aparatele radar vor trebui instalate doar pe mașini de poliție inscripționate și parcate astfel încât să fie vizibile șoferilor;

Radarele de tip pistol trebuie folosite de polițiști la distanță de maximum zece metri de mașina de poliție inscripționată și staționată într-un loc vizibil;

Polițiștii rutieri vor fi obligați să constate contravenția și să te amendeze doar dacă poartă uniforma cu înscrisuri și însemne distinctive;

În cazul sancțiunilor care însumează până în 20 de puncte-amendă (adică până în 2.900 de lei), le poți achita și pe loc polițistului (minimum jumătate din suma amenzii). Punctul de amendă va fi de 145 de lei;

Chiar dacă ești surprins de radar că depășești limita legală de viteză, polițiștii nu mai au voie să întocmească proces verbal în lipsa ta;

Zonele în care sunt parcate mașinile de poliție cu radar nu trebuie semnalizate prin panouri de atenționare, dar automobilele trebuie să fie vizibile.

Unii dintre inițiatorii acestor modificări sunt deputații PNL Ioan Bălan și Florin Roman, care intenționează să pună capăt “vânătorii de contravenienți”, pentru că se fac presiuni asupra polițiștilor rutieri să “colecteze” săptămânal sau lunar o anumită normă de amenzi. În loc să se prevină încălcarea legii și accidentele, se colectează doar amenzi, dar riscul tragediei este în continuare mare.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu intenționează să insiste în acceptarea semnalizării prin panouri de atenționare a radarelor fixe, așa cum e în alte state UE. Șoferul trebuie să știe din timp unde poate circula cu viteză și unde trebuie să sporească atenția.

„O să insistăm în Parlament, pentru că nu este în regulă. Noi vrem să punem în practică legislaţia în materie care există şi în Vest. Şi în Italia, şi în Franţa, toate radarele sunt presemnalizate. Până la urmă, vrem să fim în UE sau nu? Eu am fost în alte ţări din Vest şi am mers cu viteză, pentru că erau panouri pe care se scria că peste 30 de km este radar. Nu sunt puse haotic. Asta înseamnă prevenţie, în fapt. Dacă CCR este de acord să nu mai fie ascunse, dar să nu fie presemnalizate, nu am făcut niciun fel de prevenţie. Omul va merge cu aceeaşi viteză mare şi vor fi accidente în continuare”, a declarat Cătălin Rădulescu.