Rabla plus: cum iei de la stat până la 10.000 de euro pentru mașină

Rabla plus este programul de care vei fi interesat dacă vrei să treci la mașină electrică. Statul e generos și promite până la 45.000 de lei (aprox. 10.000 de euro) în acest program.

Rabla plus debutează pe 26 martie și se va desfășura până pe 28 septembrie 2018. Acest program e gândit pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi. Astfel, Rabla plus încurajează si promovează ideea de a folosi vehicule electrice.

Persoanele fizice care vor să-și ia mașini electrice în acest an prin Rabla plus vor putea cere de la stat o subvenție nerambursabilă care poate trece de 9.000 de euro.

La programul Rabla plus vorbim de un ecotichet de 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou 100% electric. Sau ecotichet de 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă. Atenție aici, că poate generează o cantitate maximă de emisii de CO2 de 50 g/km.

Practic, valoarea ecotichetului va fi scăzută direct din prețul de achiziție al mașinii electrice noi. Banii din Rabla plus nu vor ajunge efectiv în mâinile solicitanților.

Ca să nu fii surprins de condițiile pentru Rabla plus, trebuie să știi că mașinile hibride sunt caracterizate de stat drept cele care, pentru propulsia mecanică, preiau energie din două surse de energie stocată (un combustibil consumabil, respectiv un dispozitiv de stocare a energiei electrice). Acesta din urmă are o sursă de alimentare externă (plug-in – deci, priză) și generează o cantitate de emisii de CO2 sub 50 g/km.

Când vine vorba de mașini 100% electrice pe care să le iei prin Rabla plus, aceste autovehicule sunt cele propulsate de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile. Acesta sunt alimentate de la o sursă externă de energie electrică. Mașinile sunt clasificate ca vehicule cu zero emisii poluante.

Rabla plus există și pentru autorități și instituții publice

Când vine vorba de Rabla plus pentru instituții publice, valoarea poate ajunge până la 35.000 de euro. Condiția e ca autovehiculele să fie achiziționate doar prin acest program.

Cum prețul unui autoturism electric trece de 18.000 euro, inclusiv TVA, Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, majorarea acestui prag la 35.000 euro, inclusiv TVA. Asta pentru că legislația actuală interzice autorităților și instituțiilor publice să achiziționeze autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cmc și un preț de peste 18.000 de euro.

Anul trecut, prin programul Rabla Plus au fost achiziționate 467 de autovehicule noi, dintre care 370 pur electrice și 97 plug-in.