Rabla 2018: ce modificări are programul și ce mașini poți cumpăra

Programul Rabla pe anul 2018 va fi lansat în martie și aduce modificări majore pentru cei ce doresc să-și achiziționeze o mașină nouă.

Românii care își doresc să beneficieze de reducerea oferită de stat prin programul Rabla 2018, trebuie să se prezinte cu autoturismul vechi la un centru autorizat de colectare și casare. De îndată ce mașina va fi casată, colectorul va elibera certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, precum și tichetul electronic în valoare de 6.500 lei.

Mai mult, cei ce accesează programul se pot bucura de un ecobonus de 1.000 de lei dacă mașina nouă are un motor care generează maximum 98 g CO2/km în regim de funcționare mixt și/sau de un ecobonus de 1.700 de lei pentru automobilele cu motor hibrid. Prin urmare, o persoană fizică poate primi până la 9.200 de lei (6.500 + 1.000 + 1.700) pentru înlocuirea unei mașini vechi cu una nou-nouță.

Totuși, spre deosebire de anii trecuți, de această dată, autoritățile au introdus condiții suplimentare. Este vorba despre faptul că mașina care trebuie casată în vederea obținerii voucherului pentru reducere trebuie să aibă ITP valabil la data casării.

În plus, pentru Programul Rabla Plus (mașini electrice și hibride), se discută introducerea obligativității ca persoana care achiziționează un autovehicul electric în cadrul programului să nu îl înstrăineze într-o perioadă de cel puțin un an. Pentru a obține prima de casare, automobilele scoase din circulație trebuie să aibă o vechime de cel puțin opt ani de la data primei înmatriculări.

Programul Rabla 2018 începe în două săptămâni

Programul Rabla 2018 va începe în primele zile ale lunii martie. „Vom finanţa în continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reînnoirea parcului auto naţional – vechiul ‘Rabla Clasic’, prin care fiecare dintre noi care avem acasă o maşină mai veche de opt ani, să putem să o dăm şi să primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelaşi pe care l-am dat anul trecut, cu ajutorul căruia să putem cumpăra o maşină nouă”, a declarat recent ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

Acesta a adăugat: „În acelaşi timp, toate valorile şi pentru hibrid, şi pentru cele care au emisii de carbon sub 130 de grame au aceleaşi sume, respectiv 1.000 şi 1.500 de lei. Programul continuă şi în acest an pentru că s-a dovedit clar că este nevoie să ne adaptăm la tot ce înseamnă schimbare, să protejăm mediul înconjurător şi să avem grijă de sănătatea populaţiei şi cu precădere a generaţiilor viitoare”.

Ce va face cel care a casat automobilul pentru a-și cumpăra o mașină nouă?

După ce a casat mașina, proprietarul autovehiculului casat (sau deținătorul tichetelor valorice întrucât tichetul poate fi înstrăinat), se poate înscrie apoi la un dealer pentru un automobil nou. Acesta va trebui să întocmească un dosar care va conține următoarele documente:

tichetul valoric în original;

certificatul de radiere din evidență circulației a autovehiculului vechi, în original;

actul de indentitate al proprietarului, în copie și în original;

în cazul contractelor de leasing este necesară și declarația pe proprie răspundere autentificată la notar. În această declarație, viitorul proprietar își va exprima în mod explicit opțiunea de a achiziționa autovehiculul nou la finalul perioadei de leasing.

Cât valorează ecotichetul pe care îl primești prin programul Rabla?

Cei ce vor să-și cumpere un atumombil electric vor fi ajutați și mai mult de stat. Astfel, aceștia vor primi pe o mașină casată 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau 20.000 lei. Ține cont însă că nu e mai mult de 50% din preţul de comercializare, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o mașină pentru a fi „rablă”?

Administrația pentru Fondul de Mediu definește mașina uzată, eligibilă pentru prima de casare, prin Programul Rabla. Este orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială uşoară, înmatriculată în România, care are: motor, transmisie, caroserie, tren de rulare, șasiu și echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Ce mașini ieftine poți să cumperi prin programul Rabla 2018?

Cel mai ieftin model din gama Opel ce poate fi achizitionat prin programul Rabla 2018 este Corsa, la un pret de pornire de 7.870* de euro, cu TVA inclus. Un model Dacia Logan Plus 1.0 12v 75 CP pleacă, împreună cu tichetul „rabla”, de la 6.990 euro. O Skoda Citigo Active 1.0 MPI 60 CP are un preț de pornire cu tichet de la 6.997 euro, în timp ce un un Ford Ka+ Essential 1.19 Ti-VCT 70 CP are prețul de 7.370 de euro. Japonezii de la Toyota vând în România Aygo 1.0 VVT X 68 CP cu prețul de 7.700 de euro dacă doritorul are un tichet Rabla.

*atenție, prețurile diferitelor modele pot suferi modificări de la data scrierii articolului.