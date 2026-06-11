VIDEO | Temele scrise cu „mâna” lui ChatGPT, direct pe caiet. Aparatul care imită caligrafia elevului este visul oricărui leneș

Cum funcționează aparatul care scrie temele

Potrivit Hackster.io, sistemul pornește de la o idee simplă: ChatGPT generează textul pentru o temă, iar apoi un software special îl transformă într-o imagine care arată ca și cum ar fi fost scrisă de mână. Partea interesantă este că programul folosește mostre din caligrafia reală a utilizatorului.

Asta înseamnă că rezultatul nu arată ca un font perfect, rece și repetitiv, ci include mici variații, exact ca scrisul unui om. Devadath a mers mai departe și a construit un plotter CNC cu stilou, bazat pe un sistem CoreXY, pentru ca textul să fie pus efectiv pe hârtie cât mai convingător.

O glumă tech care spune ceva serios despre AI

Proiectul este, evident, o demonstrație făcută cu mult umor. Ideea de aparat care scrie temele în locul elevului pare desprinsă din visul oricărui leneș, dar ridică și o întrebare serioasă: cum mai arată tema „autentică” într-o lume în care AI-ul poate genera text, iar robotica îl poate scrie aproape ca un om?

Playtech.ro a mai scris despre temele făcute cu ChatGPT și despre dilema școlilor care încearcă să decidă unde se termină ajutorul digital și unde începe trișatul. În același timp, există și țări care preferă să integreze responsabil AI-ul în educație, așa cum am explicat într-un material despre elevii care învață să folosească ChatGPT fără să devină dependenți.

Până una-alta, „mașina de făcut teme” rămâne o invenție simpatică, puțin obraznică și foarte potrivită pentru internet. Nu te scapă de școală, dar arată că, atunci când vine vorba de a evita temele, imaginația tehnologică nu are prea multe limite.

Sursă video: Devadath P R./devalopr