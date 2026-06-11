Ultima ora
Cât costă un plin după ultima ieftinire a carburanților. Prețurile din București, Cluj, Iași și Constanța
de Andrei Simion
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL

VIDEO | Temele scrise cu „mâna” lui ChatGPT, direct pe caiet. Aparatul care imită caligrafia elevului este visul oricărui leneș

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
VIDEO | Temele scrise cu „mâna” lui ChatGPT, direct pe caiet. Aparatul care imită caligrafia elevului este visul oricărui leneș
Un dispozitiv robotic cu stilou scrie automat pe caiet un text generat cu AI, imitând caligrafia utilizatorului. Imaginea este o captură din demonstrația video a proiectului realizat de tânărul pasionat de robotică Devadath P R. (Captură video, Devadath P R.)

Dacă ai crezut că elevii care folosesc ChatGPT pentru teme au dus lenea la rang de artă, stai să vezi invenția asta. Un proiect realizat de Devadath P R duce ideea un pas mai departe: nu doar că textul este generat cu ajutorul AI, dar este și scris de mână de un aparat, într-un stil care imită caligrafia utilizatorului.

Nu vorbim despre o soluție „oficială” pentru școală, nici despre ceva ce profesorii ar privi cu prea mult entuziasm, ci mai degrabă despre o curiozitate tech amuzantă. Aparatul a fost realizat de un tânăr student la inginerie din India, pasionat de robotică, care a vrut să ducă „lenea productivă” la următorul nivel.

Cum funcționează aparatul care scrie temele

Potrivit Hackster.io, sistemul pornește de la o idee simplă: ChatGPT generează textul pentru o temă, iar apoi un software special îl transformă într-o imagine care arată ca și cum ar fi fost scrisă de mână. Partea interesantă este că programul folosește mostre din caligrafia reală a utilizatorului.

Asta înseamnă că rezultatul nu arată ca un font perfect, rece și repetitiv, ci include mici variații, exact ca scrisul unui om. Devadath a mers mai departe și a construit un plotter CNC cu stilou, bazat pe un sistem CoreXY, pentru ca textul să fie pus efectiv pe hârtie cât mai convingător.

O glumă tech care spune ceva serios despre AI

Proiectul este, evident, o demonstrație făcută cu mult umor. Ideea de aparat care scrie temele în locul elevului pare desprinsă din visul oricărui leneș, dar ridică și o întrebare serioasă: cum mai arată tema „autentică” într-o lume în care AI-ul poate genera text, iar robotica îl poate scrie aproape ca un om?

Playtech.ro a mai scris despre temele făcute cu ChatGPT și despre dilema școlilor care încearcă să decidă unde se termină ajutorul digital și unde începe trișatul. În același timp, există și țări care preferă să integreze responsabil AI-ul în educație, așa cum am explicat într-un material despre elevii care învață să folosească ChatGPT fără să devină dependenți.

Până una-alta, „mașina de făcut teme” rămâne o invenție simpatică, puțin obraznică și foarte potrivită pentru internet. Nu te scapă de școală, dar arată că, atunci când vine vorba de a evita temele, imaginația tehnologică nu are prea multe limite.

Sursă video: Devadath P R./devalopr

Ce cărți ar trebui să citească elevii de clasa a VIII-a în vacanța de vară. Recomandări utile pentru Evaluarea Națională
Revista presei
Digi24
Stenograme. Un lider PNL acuză că Nicusor Dan a avut un discurs „profund fascist”
Profit.ro
LEGE Amenzi dublate pentru cei care deranjează vecinii cu petreceri. Amenzi mai mari și pentru unii comercianți
Romania TV
Cum arată casa veche a Adrianei Bahmuțeanu din mijlocul Capitalei. Este mobilată cu obiecte scumpe: Am cumpărat-o în tinerețe. Arăta ca o peșteră / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Mulți se trezesc la această oră, noaptea! Iată care este explicația
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile preoților de la 1 ianuarie
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Deschidem telefonul pentru cinci minute și îl închidem peste o oră. Cum ne „prinde” doomscrolling-ul și ce face, de fapt, cu mintea noastră, conform psihologului clinician Iulia Blănaru: „Mulți oameni confundă distragerea atenției cu relaxarea”. EXCLUSIV
Bucuresti.ro
Plimbarea completă în jurul Lacului Morii: ce găsești pe fiecare mal