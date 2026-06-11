VIDEO | Temele scrise cu „mâna” lui ChatGPT, direct pe caiet. Aparatul care imită caligrafia elevului este visul oricărui leneș
Dacă ai crezut că elevii care folosesc ChatGPT pentru teme au dus lenea la rang de artă, stai să vezi invenția asta. Un proiect realizat de Devadath P R duce ideea un pas mai departe: nu doar că textul este generat cu ajutorul AI, dar este și scris de mână de un aparat, într-un stil care imită caligrafia utilizatorului.
Nu vorbim despre o soluție „oficială” pentru școală, nici despre ceva ce profesorii ar privi cu prea mult entuziasm, ci mai degrabă despre o curiozitate tech amuzantă. Aparatul a fost realizat de un tânăr student la inginerie din India, pasionat de robotică, care a vrut să ducă „lenea productivă” la următorul nivel.
Cum funcționează aparatul care scrie temele
Potrivit Hackster.io, sistemul pornește de la o idee simplă: ChatGPT generează textul pentru o temă, iar apoi un software special îl transformă într-o imagine care arată ca și cum ar fi fost scrisă de mână. Partea interesantă este că programul folosește mostre din caligrafia reală a utilizatorului.
Asta înseamnă că rezultatul nu arată ca un font perfect, rece și repetitiv, ci include mici variații, exact ca scrisul unui om. Devadath a mers mai departe și a construit un plotter CNC cu stilou, bazat pe un sistem CoreXY, pentru ca textul să fie pus efectiv pe hârtie cât mai convingător.
O glumă tech care spune ceva serios despre AI
Proiectul este, evident, o demonstrație făcută cu mult umor. Ideea de aparat care scrie temele în locul elevului pare desprinsă din visul oricărui leneș, dar ridică și o întrebare serioasă: cum mai arată tema „autentică” într-o lume în care AI-ul poate genera text, iar robotica îl poate scrie aproape ca un om?
Playtech.ro a mai scris despre temele făcute cu ChatGPT și despre dilema școlilor care încearcă să decidă unde se termină ajutorul digital și unde începe trișatul. În același timp, există și țări care preferă să integreze responsabil AI-ul în educație, așa cum am explicat într-un material despre elevii care învață să folosească ChatGPT fără să devină dependenți.
Până una-alta, „mașina de făcut teme” rămâne o invenție simpatică, puțin obraznică și foarte potrivită pentru internet. Nu te scapă de școală, dar arată că, atunci când vine vorba de a evita temele, imaginația tehnologică nu are prea multe limite.
Sursă video: Devadath P R./devalopr