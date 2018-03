Rabla 2018 e și pentru mașini electrice. Poate prețurile ți se par cam mari în România, dar prin bani de la Rabla plus găsești câteva ceva de luat.

Fie că ești ecologist, fie că nu, viitorul va fi mai electric. Ca să te pregătești pentru el, poți începe de acum. Din fericire, ai parte și de suportul statutului ca automobilele electrice să nu ți se mai pară atât de scumpe.

Cifrele la nivel global arată că sub 10% din automobilele care se vând sunt mașini electrice. Încă nu putem vorbi de-o explozie a popularității sau vânzărilor, dar cert e că moda asta începe să fie luată mai în serios. Totodată, dacă vrei să cumperi în România, ai programul Rabla plus ca să iei la preț mai mic. Ca idee, la nivel mondial, cel mai popular model e BMW i3. Îl găsești și la noi.

Firesc, pentru că e vorba de mașini electrice, ai nevoie de priză de încărcare. România stă prost, București stă ceva mai bine. Ai peste 150 de puncte de încărcare în Capitală și, până în 2020, situația se va schimba destul de mult. Sigur, creșterea va fi în funcție de vânzările mașinilor. Din fericire, dacă alegi o mașină electrică, ai cum să afli unde sunt stații de încărcare, cum ar fi această hartă.

Ce mașini electrice poți cumpăra în România prin Rabla plus

Rabla plus a debutat pe 26 martie și se va desfășura până pe 28 septembrie 2018. E un program gândit pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi. Astfel, Rabla plus încurajează si promovează ideea de a folosi vehicule electrice sau hibrid. Am ales însă doar mașini electrice, că cele hibrid nu mai sunt deloc o surpriză sau o încântare.

La Rabla plus primești un ecotichet de 45.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou 100% electric. Sau ecotichet de 20.000 de lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă.

Această reducere e scăzută direct din prețul de achiziție al mașinii electrice noi. Banii din Rabla plus nu ajung efectiv în mâinile solicitanților.

Ca mașini, poți încerca direct să te orientezi către un BMW i3 sau un Renault Zoe. Cel din urmă este folosit și de Uber în flota sa de mașini electrice. Altfel, poți consulta lista de mai jos.

BMW i3 – preț aproximativ: 35.000 de euro

Renault Zoe – preț aproximativ: 31.000 de euro

VW e-Golf – preț aproximativ: peste 37.000 de euro

Nissan Leaf – preț aproximativ: 30.000 de euro

Volkswagen e-up! – preț aproximativ: peste 25.000 de euro

Smart ForTwo ED – preț aproximativ: peste 22.000 de euro

Nissan e-NV200 Combi – preț aproximativ: peste 42.000 de euro

Dacă nu vrei mașină electrică, ai Rabla 2018

Pentru Rabla 2018 – programul clasic – prima de casare a rămas la 6.500 de lei. Aceasta e acordată în funcție de cantitatea de emisii de CO2/kilometru produsă de motorul mașinii noi. În 2018, prima va fi acordată pentru automobilele noi al căror motor generează maximum 130 g CO2/km.

Acest program a pornit pe 15 martie și se desfășoară până pe 28 septembrie. Programul Rabla 2018 are un fond total de 253 de milioane de lei. Există aproximativ 20.000 de vouchere pentru Rabla clasic și fondul este de circa 133 de milioane de lei.

Rabla 2018 prevede și un ecobonus de 1.000 de lei. Ești eligibil doar dacă mașina nouă are un motor care generează maximum 98 g CO2/km în regim de funcționare mixt. Un ecobonus de 1.700 de lei va fi acordat pentru mașini cu motor hibrid – un moment bun să iei în calcul chiar o mașină electrică.