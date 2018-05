PUBG nu mai e atât de popular pe cât ai crede

PUBG a devenit extrem de popular în ultimul an, însă numărul de jucători a scăzut constant, iar acum o face mai mult ca niciodată.

PUBG a reușit să devină un adevărat fenomen în ultima perioadă și a adunat o bază destul de mare de jucători. Totuși, cum niciun val nu ține la nesfârșit, nici popularitatea jocului nu face asta. Din ianuarie și până acum, numărul de jucători simultani ai titlului a scăzut cu 50%.

Într-adevăr, jocul are în continuare o mulțime de utilizatori și este în continuare cel mai popular de pe Steam la acest capitol. Recordul atins de PlayerUnknown’s Battleground este de 3.236.027 utilizatori simultani, o cifră atinsă la jumătatea lui ianuarie, departe de competitorii ca Dota 2 sau Counter-Strike: Global Offensive. În prezent, numărul de jucători simultani ajunge la doar 1.560.595 de utilizatori.

Sunt mai multe motive pentru care se întâmplă asta. Fortnite, rivalul principal, reușește să aducă diverse elemente noi în universul de joc, în vreme ce update-urile pentru PUBG sosesc mult mai greu. De asemenea, jocul despre care vorbim are mult mai multe probleme, dar și mai mulți trișori. Creatorii par să nu fie neapărat în stare să repare problemele jocului, sau când o fac, reușesc să dea naștere altora.

În plus, este și aspectul general al jocurilor multiplayer. Odată cu trecerea timpului, toate jocurile de acest fel încep să-și piardă din popularitate, unele mai repede, iar altele ceva mai lent. Când următoarele jocuri AAA, fie că vorbim de Battlefield, fie de Call of Duty, vor ajunge pe piață, atunci am putea asista la o scădere și mai accentuată a popularității PUBG. Asta, alături de pasivitatea dezvoltatorilor, ar putea trimite jocul într-un con de umbră din care nu va mai ieși.