PUBG și Fortnite au un rival nou. Ce e Darwin Project

În urmă cu cinci ani, era imposibil să vezi pe o singură hartă, într-un joc online, sute de jucători care încearcă să se împuște. Genul Battle Royale a început cu PlayerUnknown`s Battlegrounds și Fortnite, iar acum continuă cu Darwin Project.

Sunt din ce în ce mai populare shooterele din categoria Battle Royale. Cei mai mulți jucători nu vor însă să cheltuiască bani pe o astfel de creație. PUBG este singurul titlu care a reușit să facă valuri la nivel internațional, deși implică o investiție inițială. În Fortnite, de exemplu, deși poți să investești sume de bani foarte generoase, nu vei câștiga un avantaj tactic în fața inamicilor.

Inițial, The Darwin Project a adoptat aceeași rețetă pe care PlayerUnknown`s Battlegrounds a optimizat-o. Se pare încă că titlul celor de la Scavengers Studio nu a fost suficient de bun încât să se apropie de popularitatea concurenței. Ca urmare, jocul contra cost se va transforma într-un titlu free-to-play. Anunțul a fost făcut pe blogul oficial al companiei.

The Darwin Project este un joc foarte apreciat de critici și are un număr destul de mare de jucători. Prețul de achiziție s-ar putea totuși să fi fost prea mare. Tranziția la un mod free-to-play va permite în continuare dezvoltatorilor să câștige bani din achiziții in-app. Alte modificări interesante legate de progresul in-game al jucătorilor vor fi introduse pe 24 aprilie.

Creatorii The Darwin Project au explicat cât se poate de clar că transformarea jocului în free-to-play are legătură cu faptul că timpii de așteptare la intrarea în joc au devenit din ce în ce mai mari din cauza lipsei de jucători. Cei care au investit bani în The Darwin Project în ultima perioadă își vor putea cere banii înapoi. Este important de reținut că nici o microtranzacție din noul joc nu te va ajuta să fii mai bun. Ai nevoie de exercițiu.