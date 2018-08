PUBG Mobile Lite va funcționa perfect pe telefoanele ieftine cu Android

Dacă ți-ai dorit foarte tare să te joci un titlu precum PUBG pe mobil, dar nu ai un smartphone de top cu Android, acum există PUBG Mobile Lite.

Din prisma numărului total de utilizatori și a popularității globale, PUBG a pierdut competiția cu Fortnite al celor de la Epic Games. Prin lansarea unei versiuni mai puțin pretențioase, optimizate pentru telefoane entry-level, nu este însă exclus ca situația din piață să se schimbe.

Având în vedere numărul foarte mare de persoane care nu-și permit un Android de top, PUBG Mobile Lite are mari șanse să ajungă pe un număr foarte mare de gadgeturi. În plus, are avantajul că este disponibil pentru instalare prin intermediul Google Play, spre deosebire de Fortnite.

Versiunile standard de Fortnite și PUBG previn instalarea celor două jocuri pe smartphone-uri cu Android fără o configurație hardware high-end. Cei de la Tencent au remediat această situație prin dezvăluirea noului PUBG Mobile Lite. Respectiva iterație vine la pachet cu câteva compromisuri comparativ cu versiunea standard a jocului, dar experiența efectivă de gaming ar trebui să fie destul de similară.

Cuvântul Lite din titlu face referire la faptul că, în loc de un număr maxim de 100 de jucători pe o hartă, vei fi limitat la 40 de persoane. Astfel, volum de calcule și randări necesare va scădea semnificativ, iar impactul asupra telefonul va fi redus. Latența sau timpul de răspuns de la mobil la server ar trebui, de asemenea, să aibă de câștigat. Hărțile pe care se va desfășura acțiunea vor fi de asemenea mai mici, doar 2 x 2 kilometri. Acestea detaliu va micșora semnificativ durata unui meci, pe lângă faptul că va ajuta sporirea performanței pe o varietate mai mare de aparate.

Singura problemă cu PUBG Mobile Lite este derivată din faptul că momentan este disponibil doar pe Google Play în Filipine. Cu toate acestea, nu ar trebui să dureze mai mult de o săptămână sau două până îl vei putea juca din fiecare colț al mapamondului.