Creatorii PUBG îți arată că sunt hotărâți să repare jocul

Creatorii PUBG sunt conștienți de faptul că jocul are ceva probleme, dar acum sunt hotărâți să le rezolve pe toate.

Creatorii lui PlayerUnknown’s BattleGrounds au recunoscut, după mult timp, că jocul are o mulțime de probleme pe care trebuie să le rezolve. Astfel, a apărut inițiativa ”Fix PUBG”, care are un calendar bine stabilit. În următoarele trei luni, echipa va elimina bug-urile din joc, va introduce noi funcții și va duce jocul la un nou nivel, prin îmbunătățirea semnificativă a performanței.

Un update consistent pentru variantele de PC și Xbox ale jocului a fost distribuit recent și acesta rezolvă, momentan, 37 de probleme dintre cele 100 descoperite de dezvoltatori până acum. Sunt atât probleme comune, cât și unele foarte specifice, cum ar fi: vederea de caractere fără capete atunci când folosești obiecte de healing în modul first person, culcat pe burtă sau când te urci într-o mașină.

„Fix the Game.”

This is a phrase we’ve been hearing a lot lately. So today, we’re announcing a new campaign entirely focused on addressing bugs, quality-of-life improvements, and fundamental performance improvements.

Learn more: https://t.co/uWTiZjC2qK pic.twitter.com/Bo1zfbnHRZ

— PUBG (@PUBG) August 8, 2018