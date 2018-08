Protest diaspora: Cine își asumă responsabilitatea pentru mitingul din 10 august

Pe data de 10 august este programat de câteva săptămâni un protest diaspora. În teorie, ar fi trebuit să se adune un milion de români din țară și din străinătate. Din păcate, detaliile organizatorice periclitează mitingul de vineri.

Federația Românilor de Pretutindeni a postat pe Facebook în urmă cu aproximativ o lună primele detalii referitoare la un protest diaspora. În același moment, oficialii organizației cu pricina au înaintat o cerere către Primăria Capitalei pentru obținerea unei autorizații de miting cu aproximativ un milion de persoane. Gabriela Firea a refuzat în prima fază protestul, dar după ce știrea a făcut înconjurul lumii, a revenit asupra deciziei. Din câte se pare însă, aprobarea efectivă nu a mai ajuns la Federația Românilor de Pretutindeni, iar aceștia nu au mai avut timp să se organizeze și, în final, să-și asume responsabilitatea pentru eveniment.

Printr-o adresă trimisă Primăriei Capitalei, Federația Românilor de pretutindeni a anunțat că renunță la organizarea mitingului diasporei din data de 10 august. Argumentul invocat a fost că municipalitatea nu a autorizat manifestația în prima fază, iar documentul ulterior de aprobare nu a fost primit de organizație. Declarația integrală pe marginea subiectului a lui Emanuel Cioacă – președintele Federației Românilor de Pretutindeni poate fi văzută mai jos.

”Eu am transmis acea scrisoare pe 1 august. Protocolul l-am primit aseară la 9. Credeți d-voastră că este normal să trimită acel protocol cu două zile înainte de miting? Unde a fost acest protocol în ultimele luni sau până pe 23 iulie? Dacă pot să-mi demonstreze că în ultimele două săptămâni mi-au transmis acest protocol prin poștă sau pe mail, sunt de acord cu ei. Nici măcar nu are semnătura federației pentru că nu mi l-au transmis la timp ca să-l semnez.

D-voastră dacă organizați un miting vă luați după ce s-a anunțat în presă sau după un document scris? Având în vedere că au ieșit atâția organizatori, de instigatori, care apar cu securi, cu topoare, să vină la miting pentru că în Constituția României este clar că oamenii se pot strânge. Eu nu pot să le spun nimic românilor, că nu mai organizez acest miting, dar ei oricum vor veni. Eu pot să vin ca persoană fizică, dar nu pot să mai chem pe nimeni pentru că nu mai sunt oficial organizator. Nu din vina mea, din vina Primăriei Capitalei.

Ei au făcut de la început numai greșeli. În primul rând la cererea pe care am transmis-o, ne-au trimis răspuns în 33 de zile și acela a fost refuzul. Trebuia să răspundă în 30 de zile. După aceea, când au văzut că vine lumea și apar articole în presă, s-au gandit să accepte mitingul la televizor, dar noi nu am primit nimic până ieri. Acum o să vedem cât de serioși sunt cei de la primărie și dacă își asumă acest miting. În urma noastră au mai depus vreo 10 asociații cerere, pot să le aprobe lor, au timp dacă sunt așa de buni la suflet. Eu nu semnez protocolul, am renunțat”, a declarat Cioacă pentru HotNews.ro.

Conform celor de la Agerpres, Comisia de avizare a cererilor de organizare şi desfăşurare a adunărilor publice, reunită miercuri – 8 august la Primăria Capitalei, a dezbătut, printre alte solicitări, două cereri de organizare a unui miting în Piaţa Victoriei pe data de 10 august. Comisia este formată din Prefectura Capitalei, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, Poliţia Locală, Jandarmeria, SRI, RATB, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi reprezentanţi ai Direcţiilor din Primăria Capitalei responsabile de ordinea, liniştea publică şi siguranţa cetăţenilor.

Prima notificare a fost formulată de Baban-Neacşu Alexandru Dan, reprezentat de Cristian Mihail Dide şi Tudor Cârstoiu. Aceasta făcea referire la un protest diaspora pentru data de 10 august, la ora 19 în Piața Victoriei. Din păcate, conform unui comunicat din partea Primăriei București, niciuna dintre persoanele menționate nu a vrut să-și asume responsabilitatea pentru desfășurarea evenimentului. „Facem precizarea că, la propunerea comisiei privind întocmirea unui protocol, conform Legii 60/1991 republicată, pentru stabilirea detaliilor tehnice, domnii Cristian Mihail Dide şi Tudor Cârstoiu au refuzat încheierea vreunui document şi semnarea acestuia, neasumându-şi nicio răspundere în acest sens”

O a doua notificare a venit din partea Școlii Romano-Bizantine Ortodoxe. Aceea ”aduce la cunoştinţa Primăriei Municipiului Bucureşti organizarea unui miting, cu 1,8 milioane de participanţi, care urma să înceapă în faţa primăriilor de sector”, ulterior coloana de manifestanţi urmând să se deplaseze către Piaţa Victoriei şi Piaţa Constituţiei. „Facem precizarea că reprezentanţii Şcolii Romano-Bizantine Ortodoxe au renunţat astăzi la această cerere”, informează PMB.

Conform Știrilor Pro TV, Primăria Municipiului București nu va interzice acest protest diaspora, dar îl va trata ca pe unul ”spontan”, din cauza lipsei unui organizator care să-și asume responsabilitatea. “Se încearcă doar să se găsească nişte ţapi ispăşitori. Nu suntem interesaţi de niciun rol de asumare de organizator, de semnare de protocol. Pe 10 august invităm cât mai multă lume. Eu personal cred că vor fi sute de mii de oameni”. A declarat Tudor Cristoriu – reprezentant PACT pentru România.