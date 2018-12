Problemele legale care ne opresc din a coloniza planeta Marte

Elon Musk a fost foarte deschis cu privire la planul lui de a trimite oameni pe Marte. Înainte de a-l pune în practică însă, inginerii și oamenii de știință trebuie să rezolve mai multe probleme, atât tehnice – de exemplu cum să îi protejeze pe astronauți de radiațiile periculoase, cât și legale sau politice.

Președintele de la The Zurich Institute for Policy Analysis and Research, Marko Kovic, a publicat un eseu în Aeon despre problemele cel mai rar discutate când vine vorba de colonizarea altor planete.

Cine are voie să colonizeze spațiul

În eseul său, Kovic se întreabă cine ar avea voia să colonizeze spațiul – națiunile individuale, coalițiile internaționale, corporațiile puternice?

Problema dezvoltării de legi care să fie relevante pentru viața pe Marte nu este de ocolit. O colonie marțiană ar avea nevoie de propriul set de legi. De exemplu, dacă pe Pământ ar trece săptămâni și luni întregi pentru a investiga o crimă, lucrurile în spațiu ar trebui să se petreacă ceva mai rapid.

Kovic a mai ridicat și problema independenței. De exemplu, dacă o colonie marțiană care aparține unei anumite țări de pe Pământ începe o mișcare de rebeliune, atunci în ce condiții ar putea obține acea colonie independența?

Ce structuri guvernamentale ar fi mai potrivite

Societățile viitoare care vor trăi pe Marte ar putea avea nevoie de structuri guvernamentale complet noi. Pe pământ, colonizarea și venirea la putere a națiunilor guvernatoare nu s-a terminat mereu cu bine, așa că ar fi bine să se evite repetarea istoriei.

Dincolo de Tratatul Spațial din 1967, care declară că spațiul trebuie explorat, nu exploatat sau folosit în scopuri militare, nu există prea multe reguli pentru spațiu. Mai mult, acest tratat ar interzice Rusiei, Chinei sau Americii să colonizeze Marte, dar nu ar interzice unei companii private, cum sunt SpaceX și Blue Origin.

Așadat, înainte de a ne avânta