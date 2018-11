Primul trailer la Detective Pikachu te face să te îndrăgostești de Pokemon

În urmă cu doi ani, când Pokemon Go făcea valuri în fiecare colț al mapamondului, a început producția la un lung metraj intitulat Detective Pikachu. Acum, avem parte de primul trailer.

Amatorii de benzi desenate de origine japoneză se vor bucura să afle că vom avea parte în curând de un film de animație cu cel mai îndrăgit personaj din universul Pokemon. Detective Pikachu se anunță a fi foarte interesant și ar trebui să nu întâmpine vreo problemă în a atrage în cinematografe persoane care nu au auzit niciodată de Pokemon.

În mod real, nu vorbim de o animație tradițională, ci de o combinație între un film obișnuit și câteva personaje animate. Având în vedere cât de pufos este Pikachu, formatul s-ar putea să-ți aducă aminte de seria Chipmunks sau filmele cu ștrumfi – The Smurfs.

Detective Pikachu va fi produs de Warner Bros., același studio care s-a aflat în spatele seriei Harry Potter și va fi regizat de Rob Letterman, un pasionat de animație pe care s-ar putea să-l recunoști din poziția de creator a unor pelicule precum Monsters Vs Aliens, Shark Tale, Gulliver`s Travels cu Jack Black în rolul principal sau Goosebumps cu același Black. În cazul noul film, a colaborat cu Nicole Perlman (Captain Mavel, Guardians of the Galaxy) la realizarea scenariului.

Distribuția filmului Detective Pikachu este condusă de Ryan Reynolds în poziția de Pikachu. Actorul care a devenit un fenomen global după ce a jucat și produs cele două filme Deadpool, s-ar putea să se potrivească perfect pentru un caracter animat care trebuie să transmită o serie stufosă de stări doar prin intermediul vocii. În același film vor mai juca Rita Ora, Bill Nighy și Justice Smith.

În același lung metraj vom vedea și mulți alți Pokemoni, în cazul în care Pikachu nu este personajul tău fictiv preferat. Premiera Detective Pikachu este programată pentru 10 mai 2019.