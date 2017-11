Dacă tot este unul dintre cei mai îndrăgiți pokemoni din toate timpurile, Pikachu va avea propriul lungmetraj în viitorul apropiat cu câțiva actori de renume.

Deși Pokemon Go a introdus pokemonii în cultura populară, au trecut deja câteva decenii de când Pikachu și alte caractere din același serial omonim au generat aprecierea fanilor. Se pare însă că niciodată nu a fost mai mult interes ca la această oră pentru povestea detectivului galben.

Conform celor de la Variety, un lungmetraj va fi produs în perioada următoare în jurul aventurilor Detectivului Pikachu. Pe lângă caracterul din titlu, care va fi cel mai probabil animat pe computer, în rolul principal se pare că va juca Justice Smith. Publicului de la noi, actorul de culoare s-ar putea să fie cunoscut după interpretarea rolului principal în serialul The Get Down de pe Netflix sau din Paper Towns. Până la Pikachu, va juca în Jurassic World: Fallen Kingdom regizat de J.A. Bayona. Momentan, nu se știe numele personajului jucat de Smith, dar ar trebui să fie central pentru povestea filmului.

Producția filmului intitulat sugestiv Detective Pikachu va intra în cârca studioului Leganday, în timp ce Universal Pictures îl va distribui în cinematografele din întreaga lume. Pe lângă Justice Smith, se vehiculează că Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Mark Wahlberg sau Dwayne Johnson ar trebui de asemenea fie prezenți pe platourile de filmare.

Ca să-ți faci o idee despre fenomenul Pokemon, este suficient să ai în vedere că prima oară a ajuns pe ecrane sub formă de anime în Japonia în 1996. Între timp, s-au vândut 295 de milioane de jocuri Pokemon în diferite forme și pentru varii platforme. Cărțile de joc Pokemon s-au vândut în număr de 23,6 miliarde în 74 de țări de pe mapamond. Pokemon Go nu a făcut decât să introducă o nouă serie de jucători în povestea îndrăgitelor creaturi colorate.