Primele detalii despre Battlefield V Battle Royale au ajuns online

Battlefield V se anunță a fi un joc foarte spectaculos, cu o grafică impresionantă și elemente de gameplay inovative. Cei mai mulți sunt însă curioși de modul în care vor funcționa principiile de Battle Royale în contextul celui de-al Doilea Război Mondial.

După succesul răsunător înregistrat de Battlefield 1, fanii shooter-elor în context istoric au așteptat cu interes să afle detalii despre viitorul joc din serie. Acesta se va intitula Battlefield V și va fi dezvoltat de EA DICE.

Am auzit de ele pentru prima oară în luna mai a acestui an. În acel context, dezvoltatorii au fost optimiști că produsul va face valuri în piață datorită punerii accentului pe povești și lupte mai puțin cunoscute din al Doilea Război Mondial. În plus, va include un mod de joc Battle Royale, mediatizat de PUBG și Fornite, deși nu știm dacă vor exista foarte multe similarități cu predecesorii săi.

În cadrul pregătirilor pentru Gamescom, EA a publicat un nou trailer de câteva minute intitulat Devastation of Rotterdam. Clipul include și un teaser pentru modul de joc Battle Royale. Primele particularități despre respectivul mod au fost anunțate la E3 în luna iunie a acestui an.

La fel ca în Fortnite sau PUBG, scopul Battle Royale în Battlefield este să fii ultimul supravițuitor pe o hartă plină cu inamici. Pentru a forța încheierea luptei, jucătorii vor fi forțați de un inel de foc să se apropie din ce în ce mai mult de centrul hărții. A căștigat cel care a rămas singur.

În ceea ce privește restul trailer-ului, acesta este unul foarte spectaculos și arătos. Este surprinzăto de colorat, dar nu este foarte clar dacă secvențele redate fac parte din misiuni single player sau de pe hartă multiplayer. În orice caz, nivelul de agresivitate și violență realistă pare să fie dus la un cu totul alt grad în Battlefield V comparativ cu celelalte jocuri din serie.