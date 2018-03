Preț Huawei P20 în România: Digi Mobil, Orange și eMAG îl au deja

Huawei P20 a atras atenția, cu siguranță. Unul dintre telefoane are trei camere foto, ambele au o nuanță de culoare specială și acum sunt la precomandă la Digi Mobil, eMAG și nu numai.

Dacă vrei să știi cât costă Huawei P20 și P20 Pro în România, tot ce trebuie să faci e să te decizi de la cine ai vrea să cumperi. Astfel, fără Vodafone, operatorii deja îl listează pe site. Totodată, eMAG îl afișează cu prețul din piața liberă. Sigur, poți alege Huawei P20 la abonament sau poți încerca să-l iei în rate.

Specificații Huawei P20 și Huawei P20 Pro

Înainte să vezi ce preț are Huawei P20, trebuie să știi ce specificații are. Huawei P20 are un procesor Huawei Kirin 970 cu opt nuclee, 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, baterie de 3.400 mAh și încărcare rapidă SuperCharge. Ecranul este de 5,8 inci IPS full HD+ cu raport de aspect 18,7:9 (are o crestătură în partea de sus ca iPhone X), cameră foto duală pe spate – 20 megapixeli f/1.6 (monocrom) și 12 MP f/1.8. Camera frontală are 24 MP cu f/2. Finisajul acela special se numește Twilight și e un gradient în două tonuri.

Cel mai bun model e Huawei P20 Pro. Acesta are tot procesor Huawei Kirin 970 cu opt nuclee, dar 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Bateria e de 4.000 mAh cu încărcare rapidă. Are ecran de 6,1 inci full HD+ OLED cu raport de aspect 18,7:9. Camerele foto principale sunt distribuite astfel: 40 megapixeli f/1.8, 20 MP (monocrom) f/1.6 și 8 MP f/2.4 cu capabilitatea de zoom optic 3x pe acest ultim modul.

Cât costă Huawei P20 și P20 Pro la eMAG

Huawei P20 și P20 Pro sunt din 28 martie la precomandă. Unul va fi disponibil până pe 5 aprilie, al doilea până pe 16 aprilie. Deja sunt listate de eMAG după cum urmează. Dacă n-ai bani de cele mai bune, poți alege Huawei P20 Lite costă 1.700 de lei.

Huawei P20 e aproape de două ori mai scump, cu un preț 3.000 de lei. În fine, P20 Pro costă 3.900 de lei, adică mai ieftin decât Samsung Galaxy S9 și iPhone X. Mai departe poți vedea ce hardware au telefoanele și care sunt celelalte noutăți.

Huawei și-a comparat P20 și P20 Pro cu iPhone X la evenimentul de la Paris, de la crestătură la calitatea ecranului, de la dimensiunea pixelilor camerei foto la cât de bine fac poze noaptea. Cert e că Huawei nu iese bine dintr-o așa comparație.

Ce preț are Huawei P20 la Digi Mobil și alți operatori

Digi Mobil listează Huawei P20 la un preț de 3.000 de lei în nuanțele negru și roz. Bine, este un roz auriu, dar tot are ceva roz. Mai mult, Huawei P20 Pro este la un preț de 3.900 de lei în nuanțele negru și Twilight, adică cea mai atractivă. Spre deosebire de Huawei P20 Lite, acestea două nu sunt disponibile și în rate.

Telekom nu e prea departe de aceste prețuri. Ai un Huawei P20 la 3.000 de lei fără abonament. La abonament, dai 2.000 de lei pentru un Mobil 16 (care costă aproape 87 de lei pe lună). De cealaltă parte, Huawei P20 Pro este mai scump, dar la același preț din magazine și de la Digi Mobil. Huawei P20 Pro are un preț de 3.900 de lei la liber și 2.809 lei la abonament Mobil 16.

Orange listează Huawei P20 cu un preț standard de 649 de euro, adică 3.020 de lei. Huawei P20 Pro costă 849 de euro, adică 3.950 de lei. Cum e vorba de un operator, sigur, poți să iei telefonul mai ieftin, dacă alegi un abonament. Cu Orange Me 43, care costă peste 200 de lei pe lună, Huawei P20 costă 880 de lei pe când Huawei P20 Pro costă 1.810 de lei.