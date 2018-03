Digi Mobil a început să fie în rând cu lumea. După listarea Samsung Galaxy S9 în același timp cu alți operatori, acum are în ofertă Huawei P20 Lite. Iată la ce preț îl iei și ce specificații are.

Huawei P20 Lite e ca un copil orfan al companiei. A fost lansat direct în ofertele magazinelor, iar acum ajunge în oferta Digi Mobil. Se prea poate să fie o strategie diferită pentru companie. Oricum, prețul și specificațiile sunt decente, așa că, dacă vrei să-ți schimbi telefonul, ar trebui să-l iei în calcul.

Huawei P20 Lite, listat acum în oferta Digi Mobil, are un ecran de 5,8 inci full HD+, 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie de 3.000 mAh. Pe spate are două camere foto: 16 megapixeli și 2 MP, iar pe față, pentru selfie, una de 16 MP. Are scanner de amprente și un design pe care îl vei regăsi și pe celelalte modele mai scumpe.

Digi Mobil listează telefonul cu un preț de 1.700 de lei. Abonamentul recomandat este un Digi Optim Nelimitat care te mai costă aproape 23 de lei pe lună. Oferta o găsești pe site-ul operatorului. Partea bună e că telefonul poate fi cumpărat și în rate: 260 de lei avans, cu 60 de lei pe lună, timp de 24 de rate pe lună.

Deocamdată, Orange, Vodafone sau Telekom n-au telefonul în ofertă. Totuși, îl găsești la precomandă la eMAG. Are același preț ca la Digi Mobil, doar că, evident, nu ești prins de niciun operator. Totodată, magazinul listează toate nuanțele de culoare: albastru, negru, roz.

Huawei își va prezenta noile telefoane pe 27 martie la Paris. Dintre toate, că vor fi trei, cel mai interesant este Huawei P20 Pro. Acesta va avea un preț imens, dar și trei camere dispuse în felul următor: un senzor de 40 de megapixeli, un altul (teleobiectiv) de 8 MP și un altul monocrom de 20 MP. Astfel, telefonul ar avea o funcționalitate de zoom hibrid cu 5x. Asta înseamnă o distanță focală 27 – 80 mm, cu f/1.6 până la f/2.4.