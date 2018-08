Ce preț are Samsung Galaxy Note 9 la Orange, Vodafone și Telekom

Pe 9 august a fost prezentat oficial Samsung Galaxy Note 9 și operatorii de telefonie de la noi din țară îl au deja în oferte. Mai departe îți prezentăm câți bani trebuie să dai dacă vrei să-ți cumperi Note 9 de la Orange, Vodafone sau Telekom.

Orange are în ofertă noul telefon Samsung și poate fi achiziționat cu abonament sau fără. Dacă vrei să cumperi Samsung Galaxy Note 9 fără abonament atunci Orange îți poate oferi la 999 de euro (4.651 de lei) Galaxy Note 9 varianta cu 128 GB spațiu de stocare, în culorile Midnight Black, Lavender Purple sau Ocean Blue. Samsung Galaxy Note 9 este mai ieftin dacă apelezi la un abonament Orange Me 45 (45 de euro/lună) și poți cumpăra telefonul cu 575 de euro (2.677 de lei).

Operatorul Vodafone îți vinde un Samsung Galaxy Note 9, fără abonament, cu 989 de euro (varianta de 128GB) și cu 1299 de euro (varianta cu 512 GB). De notat, Vodafone este singurul operator de la noi din țară care oferă varianta de 512 GB a Note 9.

De asemeanea, Vodafone are și cel mai ieftin Samsung Galaxy Note 9, doar 99 de euro, dacă apelezi la abonamentul de 54 de euro pe o perioadă de doi ani. Cel puțin în teorie deoarece această opțiune nu este încă în stoc. Varianta de 512 GB te va costa 329 de euro dacă alegi abonamentul Super RED de 54 de euro. Vodafone are și un program de buy back și te invită să vii cu telefonul vechi într-un magazin Vodafon, și, în plus față de valoarea acestuia, poți beneficia de până la 1000 de lei.

Vodafone are toate cele trei culori (negru, albastru, mov) disponibile pentru piața din România pentru modelul cu 128 GB și doar negru pentru modelul cu spațiul de stocare mai mare.

Telekom Romania aduce noul model de smartphone Samsung Galaxy Note9 pentru pentru clienţii săi, la un preţ standard de 4.699 lei sau începând de la 3.899 lei cu abonamentul Mobil 16. Livrările noului telefon în urma precomenzilor vor începe din 24 august 2018. Tot din 24 august, noul model Samsung va fi diponibil şi în magazinele Telekom. În oferta Telekom Romania va fi disponibilă varianta cu 6 GB RAM şi memorie internă 128 GB. Memoria poate fi suplimentată cu ajutorul unei cartele microSD şi poate ajunge până la 1TB.

Samsung Galaxy Note9 este disponibil în oferta Telekom Romania în variantele de culoare Midnight Black și Lavender Purple, alături de un S Pen asortat, precum și în varianta Ocean Blue cu un S Pen galben.

Evident, dacă nu vrei telefonul cu abonament, îl poți cumpăra de la eMAG, fie în varianta de 128 GB, fie în cea de 512 GB.