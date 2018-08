Polițista din Vaslui care nu vrea critici de la „pulifricii” din România

O polițistă din Vaslui a răbufnit pe Facebook și i-a insultat pe toți cei care consideră că polițiștii sunt plătiți de către contribuabili. Ea crede că acești oameni au un IQ egal cu al premierului Viorica Dăncilă.

Maria Chetran este o polițistă din Vaslui și se simte tare deranjată când toți „pulifricii” îi amintesc că este plătită din banii publici, așa că a răbufnit pe Facebook (cum atlfel) și a transmis un mesaj insultător și la adresa cetățenilor în serviciul cărora se află, și la adresa premierului Viorica Dăncilă.

„Din tot scandalul ăsta cu Poliția Română, nimic nu mă enervează mai mult decât pulifricii ăştia care fac afirmaţia că îmi plătesc mie salariul. Că e unul prost acolo sus, nu înseamnă că sunt toţi. Să faci afirmaţia că-mi plăteşti mie salariul, tu.. contribuabilul cinstit, deja îţi arată gradul de IQ. Sub 30, ca Veorica. Și dacă tot am în listă pulifrici din ăştia care îmi plătesc mie salariul, de ce plm (pacea liniştii mele) nu ieşiţi voi cu capul sus din lista mea de Facebook, ca să nu mă cobor eu sub nivelul de IQ 30 al Veoricai şi să vă şi nominalizez? Respect!!! #mândrăcăsuntpoliţistă”, a scris polițista pe Facebook.

Ulterior, fie din cauza valului de comentarii, fie din cauza limbajului care i-ar putea crea probleme profesionale, Maria Chetran și-a închis pagina de Facebook, dar mesajul a fost păstrat în memoria internetului.

Șefii ei, reprezentanții IPJ Vaslui, au anunțat că au deschis o anchetă în acest caz și că nu tolerează un astfel de limbaj exprimat public la adresa celor în serviciul cărora se află.

În spațiul public, în această perioadă, se resimte o oarecare ostilitate mai mult sau mai puțin tacită între o parte dintre cetățeni și poliție (din nou), pe fondul scandalului cu mesajul anti-PSD de pe numărul de înmatriculare al lui Răzvan Ștefănescu.

Decizia Poliției Rutiere în privința acestui caz a inflamat opinia publică, i-a stresat pe polițiști și i-a bucurat peste măsură pe cei din PSD. De aici, rezultă o serie de tensiuni.