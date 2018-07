De ce e prost planul lui Elon Musk pentru criza din Thailanda

Elon Musk nu a stat pe margine în fața situației de urgență din Thailanda, unde 12 băieți și antrenorul lor de fotbal au rămas prinși într-o peșteră vreme de mai bine de o săptămână înainte să fie găsiți.

Astfel, inginerii de la SpaceX au construit într-o zi un submarin foarte mic, de mărimea unui copil, care să îi poată transporta pe băieți în siguranță prin tunelurile inundate de apă. Totuși, soluția lui nu este lipsită de riscuri.

Până în momentul de față, opt băieți au fost salvați, rămânând încă patru, alături de antrenorul lor. Dar să spunem că invenția lui Musk va fi pusă în funcțiune pentru restul băieților. Cam ce s-ar întâmpla?

„Jos pălăria în fața lui că a făcut asta”, a zis Richard Black, un scufundator și instructor la Florida Dive Connection. Totuși, el a spus că planul lui Musk nu este foarte practic: „Tehnologia eșuează, iar acesta este un obiect care e, în esență, nou, care nu a fost testat”.

Elon Musk a descris planul său pe Twitter:

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 iulie 2018