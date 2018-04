Pereții inteligenți sunt încă o dovadă că tehnologia ne schimbă lumea

Avem deja atâtea dispozitive smart – de la telefoane și până la frigidere – însă la potențialul pereților nu s-a gândit nimeni până acum.

Recent însă, cercetătorii de la Carnegie Mellon University au format o echipă cu cercetătorii de la Disney , cu scopul de a transforma simplii pereți în pereți smart. Aceștia ar funcționa ca un trackpad gigantic, care poate detecta mișcările utilizatorului.

Cercetarea echipei a fost prezentată la Conference on Human Factors in Computing Systems din Montreal, Quebec, din acest an. Oamenii de știință au spus că țelul lor este să detecteze atingerea unui utilizator și gesturile printr-un „zgomot electromagnetic din aer”, printr-un proces similar cu cel folosit de ecranul telefonului tău.

Premisa de la care a promit echipa de cercetători a fost că pereții se găsesc peste tot – în case, birouri, restaurante, școli, muzee, însă nimeni nu îi folosește dincolo de scopul clasic, cel de a susține construcții și de a separa camere.

Sistemul dezvoltat de oamenii de știință se bazează pe o grilă de electrozi mari, acopereți de un strat de vopsea pe bază de apă ce conduce electricitatea. Pentru a conecta electrozii, a fost nevoie doar de o bandă de cupru. Rezultatul este un perete care este atât de deștept încât poate juca ceva cu tine și să își dea seama dacă trișezi. Dintr-un motiv sau altul, poate să își dea seama și dacă ții aproape de el un uscător de păr.

Utilitățile unui asemenea perete sunt variate: oamenii vor putea juca jocuri video și să folosească anumite poziții pentru a le controla, vor putea schimba canalul de la TV cu o simplă fluturare a mâinii și vor putea stinge luminile cu o simplă lovire a peretului, fără să mai fie nevoie de întrerupătoarele clasice.

Asemenea invenții chiar ne fac să ne simțim că am trăi în viitor. Acești pereți interesanți ne duc cu gândul la Isaac Asimov, un mare scriitor al secolului XX care a încercat să prezică tehnologiile viitorului. El estima că până în 2014 tavanele și pereții vor emite o lumină slabă, de diferite culori care pot fi schimbate cu o atingere de buton. Nu este foarte departe de ceea ce promit să aducă acești pereți, însă nu a nimerit anul.