De ce nu există o dată exactă pentru Paște și cum se stabilește ea

Sărbătoarea Paștelui este celebrată de peste două miliarde de creștini la nivel global. Știi că ziua în care Iisus a înviat este întotdeauna comemorată într-o duminică, primăvara.

Chiar și așa, nu poți ști niciodată data exactă. De-a lungul secolelor, data Paștelui s-a schimbat de la an la an. În plus, diferite culte ale creștinismului (mai ales Biserica Ortodoxă Greacă) sărbătoresc Ziua Învierii lui Iisus la o dată diferită față de restul cultelor.

Deci, de ce nu există o dată stabilă pentru Paști? Sau cum se stabilește această dată de la an la an?

Răspunsul este destul de complex. El are legătură cu diferențele dintre calendarele solare și lunare. Plecând de la rădăcina cuvântului Paște, cercetătorii cred că ar putea avea mai multe implicații, chiar și păgâne. Unii afirmă că „Paște” vine de la zeița anglo-saxonă Eostre. Ea este un fel de simbol pentru primăvară, plantări, începuturi noi și fertilitate.

La fel cum Crăciunul se potrivește cu solstițiul de iarnă, se crede că Paștele a fost, în mod intenționat, aliniat cu echinocțiul de primăvară. Asta pentru a încuraja mulți dintre păgâni să se alăture creștinismului.

În timp ce mulți cercetători și istorici creștini neagă această legătură, există dovezi convingătoare că creștinismul a adoptat tradițiile altei religii pentru a-și face religia mai acceptată. Influențat de păgânism, religii greco-romane, Iudaism, Islam și chiar Budism, Creștinismul (la fel ca toate celelalte religii) nu exista în vid și multe dintre elementele care se practică astăzi au fost un produs al amestecării culturilor din lumea antică.

Calendarul bazat pe fazele lunii încă nu a dispărut complet

Religia evreiască aderă la calendarul lunar. Adică se bazează pe fazele lunii. Calendarul lunar se bazează pe trei fenomene astronomice: rotația Pământului pe axa sa, revoluția Lunii în jurul Pământului și revoluția Pământului în jurul Soarelui pentru a determina ziua, luna și anul respectiv. Dar un calendar bazat pe lună nu conduce la o societate agricolă, care are nevoie de o modalitate exactă de a ști când să planteze și să recolteze. Deci, cu circa 4800 de ani în urmă, civilizațiile au început să adopte un calendar solar, începând cu egiptenii.

Calendarele lunare și cele solare nu sunt chiar simple. În medie, luna se învârte în jurului Pământului în 29,5 zile, iar Pământul în jurul Soarelui la fiecare 12,4 luni. Asta înseamnă că un an lunar este cu aproximativ 11 zile mai scurt decât un an solar.

De exemplu, sezonul de plantare în Egiptul antic a fost între noiembrie și martie. Dar calendarul s-a schimbat în fiecare an cu 11 zile, ceea ce a determinat anotimpurile să nu se comporte corespunzător. Ele au creat probleme mari agricultorilor. Chiar și atunci când liderii evrei au adăugat o a treisprezecea lună, Nissan, încercând să echilibreze lucrurile, nu a funcționat.

Cum se stabilește data pentru Paște

În anul 45 î. Hr., împăratul Roman Iulius Cezar a încercat să rezolve problema calendarului, dând naștere calendarului iulian. Cu convingerea că anul solar este de 365 de zile și 6 ore, o zi suplimentară a fost adăugată în februarie la fiecare patru ani. Acest calendar s-a răspândit în Europa și a fost acceptat de creștinism.

Cu aproximativ patru sute de ani mai târziu, împăratul roman Constantin a convocat Primul Consiliu al orașului Nicaea să stabilească câteva reguli de bază în jurul acestui calendar. Ei au stabilit că echinocțiul de primăvară (vernal) va avea loc în fiecare an pe 21 martie.

Tot ei au hotărât că Paștele va fi în prima duminică după luna plină ecleziastică – a 14-a zi a calendarului lunar- după echinocțiul de primăvară. Pentru următorii 1200 de ani, acest lucru a funcționat, dar după au apărut alte întrebări.

Problema a fost că anul solar nu are 365 de zile și 6 ore, ci 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde. În 1586, acest lucru a fost aparent rectificat prin adoptarea calendarului gregorian instituit de Papa Grigorie al XIII-lea.

În ciuda eforturilor enorme făcute în încercarea de a menține un calendar și o formulă pentru Paște, nu toți au fost de acord. Mai multe secte ale creștinismului au rămas cu calendarul iulian original, în ciuda faptului că a fost abandonat în secolul al XVI-lea de majoritatea lumii.

De fapt, protestanții europeni din Germania și Anglia nu au adoptat calendarul gregorian până în secolul al XVIII-lea, crezând că era un complot pentru a controla creștinismul.

În 1923, a existat o mișcare pentru a stabili ca data Paștelui să se alinieze la luna plină astronomică din Ierusalim, locul în care a înviat Iisus. Pentru a face acest lucru, Biserica Ortodoxă Greacă continuă să urmeze unul dintre decretele primului Conciliu al lui Constantin, potrivit căruia Paștele trebuie să cadă după Paștele Evreiesc.

Mulți oameni cred că data Paștelui nu ar trebui să fie atât de confuză. Chiar și Papa este de acord cu asta. În 2016, el și patriarhul Bartolomeu (liderul spiritual al circa 300 de milioane de creștini ortodocși) au purtat discuții cu privire la acest aspect. Încă nu s-a ajuns la un consens legat de stabilirea datei Paștilor.