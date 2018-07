TEST – Panasonic DC-GX9, un aparat foto mirrorless compact și discret

Panasonic DC-GX9 e unul din aparatele foto pe care să le ai în vedere dacă vrei un dispozitiv compact, care să te ajute ori de câte ori te găsești în situații unde vrei să surprinzi un cadru rapid și poate incognito.

Mi-au trecut prin mâini câteva aparate foto în ultima vreme, unele mai mari, altele mai grele și altele mai compacte. Panasonic DC-GX9 a reușit să se așeze destul de confortabil într-o borsetă și nici nu m-a tras în jos odată ce l-am pus la brâu, după câteva fotografii. Îmi plac DSLR-urile măricele, însă încep să prind din ce în ce mai mult gustul pentru aparate mai mici, ușor de purtat de colo-colo.

La prima vedere, n-am fost foarte încântat de Panasonic DC-GX9, prin prisma aspectului. Cumva, mi s-a părut că butoanele nu sunt atât de plăcute la atingere, fără să-mi dau seama exact care e problema. Pe parcurs, m-am obișnuit cu asta, dar și cu așezarea controalelor, care pare că putea fi făcută mai bine (am reușit să apăs de câteva ori pe butoanele greșite, în ideea că voi găsi acolo o opțiune relevantă). A durat puțin până să mă obișnuiesc și cu meniul, dar e o situație fericită față de alte meniuri mult mai greoaie.

Altfel, aparatul se prezintă plăcut, are dimensiuni reduse pe cont propriu și chiar și alături de un obiectiv rămâne suficient de discret. L-am avut la review cu un Lumix G Vario 12-60mm, care pare destul de măricel atunci când îl montezi pe GX9. Aparatul și obiectivul fac treabă bună împreună, cu toate că s-ar putea și mai bine.

La ce specificații ar trebui să te aștepți în cazul lui Panasonic DC-GX9? Întâi de toate, vorbim de un aparat mirrorless cu senzor 4/3, de 20,3 de megapixeli. Ai la dispoziție clasicul viewfinder și un ecran LCD pentru vizualizare și ambele sunt mobile, astfel că nu ești constrâns neapărat de poziția de fotografiere clasică.

Din păcate, ecranul culisează doar cât să-l poți vedea de sus, nu și de jos sau din laterale; compensează cumva prin rezoluția ceva mai mare decât a display-ului de pe GX8. Ecranul are și touchscreen, așa că poți să controlezi mai ușor aparatul. Viewfinder-ul electronic poate fi ridicat, ca să privești tot de sus. Ce nu se pupă e faptul că acesta are raportul 16:9, în vreme ce senzorul are raportul nativ 4:3.

Poți fotografia la ISO 100 – 25.600, în funcție de nevoile pe care le ai, iar fotografiile le poți face la o viteză de maximum 1/4.000 secunde. La valori de peste ISO 3.200, vei vedea că încep să se piardă detalii în fotografii, însă dacă tragi RAW ai putea scăpa de ceva zgomot la post-procesare. Ce s-ar putea să fie frustrant în condiții de lumină slabă e că te vei chinui de multe ori cu focalizarea. Cam de fiecare dată când am făcut o fotografie seara, am avut nevoie de două trei încercări până ca aparatul să focalizeze corect. Altfel, dacă ai folosi și un trepied, s-ar putea să obții niște imagini bune.

Dacă ți-e frică de faptul că îți tremură mâinile, GX9 te salvează cu stabilizare încorporată pe 5 axe. Camera e capabilă să filmeze la rezoluție 4K, dar nu are porturi de microfon și de căști, prezente pe modelul predecesor, GX8.

Ai la dispoziție conectivitate Bluetooth și Wi-Fi; prima este activă constant și consumă foarte puțin energie, dar e utilă pentru a ”trezi” conexiunea Wi-Fi, cu care poți să obții coordonate GPS sau cu ajutorul căreia poți controla diverse opțiuni ale camerei.

Autonomia nu este neapărat de invidiat: bateria din Panasonic DC-GX9 ține cât să faci vreo 250 de fotografii cu ajutorul viewfinder-ului electronic (260 cu ajutorul ecranului LCD), ceea ce te face să vrei o baterie suplimentară alături. Ai la dispoziție un mod de economisire a bateriei, care teoretic ar trebui să fie suficient pentru 900 de cadre.

Panasonic DC-GX9 e o cameră foto pe care s-o preferi dacă vrei un aparat compact, de dimensiuni reduse, dar care reușește să păstreze funcții cruciale și de calitate. Și prețul poate fi un factor, deoarece asta îl face mai accesibil decât ar fi alte aparate similare, sau chiar predecesorul.