Oscar 2018: filmele în care să le vezi pe cele mai bune actrițe

Competiția pentru „cea mai bună actriță” de la premiile Oscar 2018 este strânsă. Alegerea se va face dintre actrițe veterane de la Hollywood, dar și dintre altele ceva mai noi.

Premiile Academiei Americane de Film sunt cea mai așteptată ceremonie din industria cinematografică, urmate de Globurile de Aur. Sunt cunoscute drept premiile Oscar, iar mai-marii industriei nu sunt singurii care așteaptă cu nerăbdare să afle rezultatele. Oamenii de pretutindeni – specialiști sau nu – deja fac predicții cu posibilii câștigători.

Prima decernare a premiilor Oscar a avut loc în 1929, iar prima ceremonie dată la televizor în 1953. Anul acesta, gala va avea loc pe 4 martie, la Teatrul Dolby din Los Angeles. Așadar, mai este suficient timp pentru a viziona producțiile nominalizate.

Categoria „cea mai bună actriță”, are 5 nominalizări: Sally Hawkins (în rolul lui Elisa Esposito din „The Shape of Water”), Frances McDormand (în rolul lui Mildred Hayes din „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Margot Robbie (în rolul lui Tonya Harding din „I, Tonya”), Saoirse Ronan ((în rolul lui Christine „Lady Bird” McPherson din „Lady Bird”) și Meryl Streep (în rolul lui Katherine Graham din „The Post”).

Actrițe care ar putea câștiga la Oscar 2018: Sally Hawkins, „The Shape of Water”

Filmul are loc în Baltimore, în anul 1962. Elisa este o femeie mută, izolată, care lucrează ca femeie de serviciu într-un laborator ascuns, de înaltă securitate, al guvernului. Viața ei se schimbă radical atunci când descoperă cel mai mare secret al laboratorului – o creatură misterioasă, solzoasă, din America de Sud, care trăiește într-un acvariu.

Pe măsură ce prietenia dintre Elisa și creatură crește, femeia realizează că soarta ei stă în mâinile guvernului.

Hawkins are deja acel ceva care o face să fie plăcută fără prea mult efort. De obicei, rolurile sale ne arată o femeie tăcută și gânditoare. Rolul Elisei nu este cu mult diferit, dar Hawkins cumva reușește să ofere personajului putere prin tăcerea ei. Acțiunile ei grăiesc mult mai puternic decât ar fi făcut-o cuvintele,

Actriță de Oscar: Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Fiica lui Mildred Hayes este ucisă, însă trec mai multe luni fără să se descopere vreun suspect. Mildred ia o decizie controversată și pictează trei semne care conduc către orașul ei, toate trimițând la William Willoughby, șeful de poliție al orașului. Când secundul acestuia, violentul ofițer Dixon, se implică, bătălia începe.

McDormand strălucește în acest rol. Reușește să te convingă de durerea lui Mildred prin fiecare cuvânt și pauză, dar nu într-un mod care să pară că cerșește milă. Mai mult, monologurile ei nu te vor face să vrei să oprești filmul și să cauți pe internet cum se termină.

Actrițe nominalizate la premiile Oscar 2018: Margot Robbie, „I, Tonya”

În 1991, patinatoarea Tonya Harding a devenit prima femeie americană care a reușit să facă un triplu axel în timpul unei competiții. În 1994, lumea ei se prăbușește. Fostul ei soț a conspirat pentru a o răni pe Nancy Kerrigan, o altă patinatoare plină de speranțe, pentru a o face pe aceasta să se retragă din competiția națională. Viața și cariera lui Harding ajung automat să fie întinate și asociate cu scandalul.

Cu acest film, Robbie reușește să se ridice la adevăratul ei potențial. Dacă înainte era prototipul de blondă frumoasă și cam atât, aici lucrurile se schimbă. În rolul lui Harding, este nevoie să dea tot ce are – atât din punct de vedere dramatic, cât și al comediei.

Ce actrițe au șanse să câștige la premiile Oscar 2018: Saoirse Ronan, „Lady Bird”

Christine McPherson este o liceeană aflată în ultimul an. Ea dorește să aibă parte de aventură, lux și oportunități – lucruri pe care nu le poate găsi în liceul său catolic. Filmul urmărește cum se desfășoară ultimul an de liceu al tinerei, printre care prima ei iubire, cum participă la o piesă de teatru și cum decide la ce facultate să meargă.

La cei 23 de ani ai săi, Ronan reușește să se strecoare cu ușurință înapoi în pielea unei adolescente. Cu fața ușor acoperită de coșuri și cu mișcări nehotărâte, Ronan ne arată o tânără fermecătoare, care nu reușește să vadă că în disperarea de a deveni altcineva, uită cât de minunată este ea însăși,

Actrițe care concurează la premiile Oscar 2018: Meryl Streep, „The Post”

Katherine Graham a fost primul editor femeie al unui ziar important din America, The Washington Post. Cu ajutorul editorului Ben Bradlee, Graham caută să îi ajungă din urmă pe cei de la The New York Times, pentru a demasca o conspirație a secretelor guvernamentale extinse pe trei decenii. Împreună trebuie să își riște carierele și libertatea pentru a aduce adevărul la lumină.

În acest rol, Streep aduce după ea ceva din Miranda Priestly, din filmul „The Devil Wears Prada”. Este reconfortant să vedem cum Katherine Graham, care moștenește jobul la The Washington Post de la soțul ei răposat, reușește să treacă peste toți cei care nu o iau în serios și să devină un lider desăvârșit și respectat, care revoluționează jurnalismul american.