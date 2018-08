Oppo R17 Pro este telefonul frumos al săptămânii, cu încărcare ultra-rapidă

După lansarea Oppo Find X, a devenit evident pentru toată lumea că terminalele chinezești sunt departe de a fi lipsite de originalitate, iar noul Oppo R17 Pro nu face decât să reconfirme respectiva afirmație.

Oppo R17 Pro a fost subiectul multor speculații în ultimele săptămâni, dar tocmai a fost dezvăluit într-un cadru oficial. Cu această ocazie, aflăm că terminalul este incărcat cu o serie de particularități de top și include și câteva premiere. Dintr-un punct de vedere, este alternativa la Oppo Find X pentru cei care nu-și permit cel mai scump smartphone din portofoliul chinezilor. Pe de altă parte, are trei camere principale pe care nu le vezi prezente pe foarte multe telefoane.

În cazul în care te gândeai să-ți iei o chinezărie cu specificații peste medie și dotări care te fac să-ți recalculezi prioritățile, Oppo R17 Pro are câteva atuuri. În opinia mea, cel mai important ține de încărcarea cu energie multă într-un timp mic. Are doi acumulatori la interior de 1850 mAh pentru un total de 3700 mAh. Dacă îl cumperi să-l folosești, cu ajutorul încărcătorului SuperVOOC de 50W din cutie, câștigi 40% la baterie după aproximativ 10 minute.

Partea cea mai impozantă a ecuației ține de panoul frontal de 6,4 inci de tip AMOLED. Acesta are un betron discret sub formă de picătură în partea de sus și o rezoluție nativă de 1080 x 2340 pixeli. Pentru protecție, folosește un strat de Corning Gorilla Glass 6. În final, obții un raport între suprafața utilizabilă a ecranului și partea frontală a telefonului. În acest caz particular, este de 91,56%.

Configurația hardware constă într-un Snapdragon 710, 8GB RAM și o memorie internă de 128GB. Nu are loc de microSD.

Partea din față îți conferă un grad sporit de calitate pentru că îngrădește un senzor de 25 megapixeli pentru cine își dorește selfie-uri high-res. Pe de altă parte, o cameră bună cu bliț are mari șanse să se reflecte într-o sesiune specială de captură.

Pe spate, are un senzor de 12 megapixeli cu diagonala de 1/2.55 și F/1.5 – 2.4. La acesta, se adaugă alți doi senzori cu diafragmă variabilă între F/2.6 și F/1.5. Al doilea senzor are 20 de megapixeli și al treilea are rol de senzor de adâncime în spațiu. Este un pic ciudată combinația, dar departe a de fi unică.

La fel ca Oppo Find X Lamborgihini Edition, telefonul ascunde un senzor de amprentă sub ecran. Sistemul de operare preinstalat este Android 8.1 Oreo mascat de Color OS 5.1. Prețul vehiculat este de 625 de dolari.