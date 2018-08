Merită să visezi la noul Oppo F9, pentru că telefoanele spectaculoase pot fi ieftine

Cel mai nou smartphone al chinezilor de la Oppo este intitulat Oppo F9 și tocmai a fost dezvăluit într-un cadru oficial. Nu este prima oară când aflăm speculații despre el, dar e aproape imposibil să nu încânte modul în care arată sau de ce este capabil.

În urmă cu aproximativ o săptămână, am detaliat pentru prima oară la ce să ne așteptăm când vine vorba de Oppo F9. Gadgetul din imaginile alăturate este primul care se poate lăuda cu un raport între suprafața utilizabilă a ecranului și întreaga partea frontală de 90,8 procente.

Gata pentru seflie-uri luminoase și scene încărcate de detalii, noul smartphone este construit în jurul unei camere frontale de 25 de megapixeli. Aceasta din urmă, printr-un set foarte precis de circumstanțe, poate imortaliza scene în format HDR fără nici un fel de expuneri suplimentare. În plus, are două camere principale, în tandem cu tendințele pieții. Prima are 16 megapixeli cu F1/9, în timp ce cea de a doua pentru estimarea distanței se rezumă la nn senzor de doi megapixeli.

Fără a putea fi clasiifcat ca revoluționar, viitorul Oppo F9 se ascunde în spatele unui ecran cu un raport de aspect de 19,5:9 de tip LTPS TFT. Diagonala este de 6,3 inci, iar rezoluția nativă este egală cu 2340 x 1080 pixeli. Datorită luminozității de 450 de niți, ar trebui să se vadă surprinzător de bine în lumină naturală. Contra zgârieturilor este protejat cu Gorilla Glas 6.

Partea de procesare este asigurată de un procesor Helio P60 capabil de diverse funcții de inteligență artificială, inclusive câteva tertipuri pentru înfrumusețarea fotografiilor agregate sub denumirea de AI Beautification 2.1. Cantitatea de memorie RAM standard este de 4GB, dar contra cost, poți face saltul până la 6GB.

Memoria internă a celui mai nou smartphone chinezesc este de 64GB. Rulează Android 8.1 Oreo, dar interfață proprietară a celor de la Google este mascată cu Color OS 5.1. Acumulatorul de 3500 mAh se încarcă rapid datorită tehnologie proprietare VOOC, dar folosește un port învechit microUSB.

Prețul de achiziție pentru acest smartphone arătos de la Oppo este de aproximativ 290 de euro, iar primele unități vor fi livrate începând cu 24 august în trei variante atrăgătoare de finisaje: Sunrise Red, Twilight Blue și Starry Purple.