Oppo A5 e cea mai ieftină chinezărie cu breton și performanță decentă

În ultimele săptămâni, un telefon mainstream de la Oppo a fost subiectul mai multor speculații. În loc să fie însă vorba de Oppo A3s, terminalul lansat oficial este un foarte atrăgător Oppo A5.

Chinezii de la Oppo s-au aflat în spatele unor terminale foarte atrăgătoare în ultimul an. Cu investiții semnificative în cercetare și dezvoltare, au reușit să facă valuri în industria internațională de mobile și să inspire schimbări reale într-un domeniu care a devenit destul de previzibil în ultima perioadă.

Cu toate acestea, noul Oppo A5 nu este o alternativă mai accesibilă pentru revoluționarul Oppo Find X. În schimb, vorbim de un telefon cu specificații decente, un preț accesibil și un design care ți-ar putea aduce aminte de iPhone X. Diferența majoră față de vârful de gamă al celor de la Apple constă în faptul că A5 are o margine inferioară mai mare pe partea din față a aparatului, iar cele două camere principale sunt amplasate orizontal pe spate, în loc de vertical în cazul terminalului din Cupertino.

Deși certificarea noului Oppo A5 de către TENAA ne-a oferit multe detalii referitoare la noul aparat, acum le știm pe toate. Smartphone-ul se ascunde în spatele unui panou LCD de 6,2 inci cu o rezoluție nativă de 1520 x 720 pixeli și un raport de aspect de 19:9. Bretonul devenit o constantă în ultimul an este prezent și în cazul acestui smartphone.

Partea de procesare a noului gadget este asigurată de o combinație între un Snapdragon 450 octa-core tactat la 1,8GHz cu 4GB RAM. Ca în cazul multor telefoane chinezești lansate în ultima perioadă, se pare că va exista și o versiune un pic mai ieftină cu 3GB RAM. Spațiul de stocare intern este de 64GB, dar un slot microSD îți va oferi un pic de flexibilitate la acest capitol.

Partea de captură este asigurată de două camere principale, dintre care una are 13 megapixeli cu F/2.2, iar a doua pentru detectarea adâncimii are 2 megapixeli și F/2.4. Această combinație facilitează captura în modul portret. Pentru selfie-uri, vei avea o cameră de 8 megapixeli. Aparatul are 168 de grame, în schimb ce acumulatorul de 4230 mAh este unul dintre cele mai generoase din piață. Prețul de achiziție pentru micuțul din imaginea de mai sus va fi de aproximativ 225 de dolari începând cu 13 iulie, când va ajunge în magazine.