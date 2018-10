OnePlus 6T rezistă la greu: primul test de durabilitate a ajuns deja online

OnePlus 6T a fost lansat oficial în urmă cu mai puțin de 24 de ore și deja s-a bucurat de un test de rezistență cât se poate de agresiv, sub mâinile celor de la Jerry Rig Everything.

După câteva luni de speculații pe marginea subiectului, OnePlus 6T a avut parte de o conferință în cadrul căreia i-au fost detaliate toate particularitățile. Telefonul s-ar putea să reprezinte ultima lansare importantă din acest an. Este departe de a fi revoluționar, dar reprezintă un upgrade important față de OnePlus 6 și pentru mulți posibili clienți, acest argument s-ar putea să fie suficient.

În timp ce producători precum Huawei se laudă cu rezultatele DxOMark în conferința de lansare, cei de la OnePlus au decis să ofere un OnePlus 6T celor de la Jerry Rig Everything pentru a-i testa rezistența, înainte să fie disponibil publicului larg. Rezultatul experimentului poate fi văzut în clipul de mai sus.

Ca de obicei, videoclipul de test merită vizionat, mai ales dacă ai o afinitate pentru expunerea telefoanelor la condiții grele de utilizare. Rezultatele nu sunt neapărat spectaculoase, dar efortul producătorului de a face un telefon cu viața lungă este evident.

Ecranul telefonului este protejat cu un strat de Gorilla Glass 6. Acesta se zgârie suprinzător de greu, iar când este supus presiunii unei șurubelnițe cu gradul 6 de rezistență pe scara Moh se văd doar semne minore. Abia la nivelul 7 pe aceeași scală, zgârieturile sunt un pic mai pronunțate.

OnePlus 6T are un senzor de amprentă integrat în ecran. Pentru a-ți citi amprenta corect și rapid, ai fi tentat să crezi că are nevoie de un ecran impecabil. În practică, chiar și ecranul zgâriat destul de mult, gradul său de precizie în procesul de autentificare nu s-a diminuat. Până și sticla de pe spate face o treabă destul de bună în a rezista la zgârieturi. Ultimul test este cel de îndoire sub presiune, iar telefonul nu pare să fie vreodată subiectul unui nou #bendgate.