OnePlus 6 va fi cel mai nou telefon ca iPhone X care trebuie tolerat

Dacă nu te-au vrăjit Samsung Galaxy S9 Plus sau Huawei P20 Pro, iminentul OnePlus 6 este cel mai nou telefon menit să justifice o investiție serioasă într-un smartphone de top.

Când vine vorba de lansările de mobile din prima parte a anului, concurența este una foarte mare. Dacă ești fan Android, decizia unei eventuale achiziții nu este una deloc ușoară. Toate smartphone-urile de top sunt scumpe și tinde să fie o alegere personală dacă optezi să rămâi în curtea Samsung, te orientezi către un Huawei sau faci o investiție pe terminalul unei companii mai mici. În orice caz, OnePlus își va încerca norocul în piață cu OnePlus 6.

