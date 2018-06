Dezbaterea legată de cum ar trebui să arate omul perfect este una cât de poate de subiectivă și fără sfârșit, dar oamenii continuă să fie fascinați de acest subiect.

De-a lungul timpului, probabil și tu ai avut ocazia să te delectezi și să vezi diverse „experimente” în online, care îți arătau cam cum ar trebui să arate „omul perfect”, însă ultima încercare de acest gen îți arată că știința a mers cam departe.

Antropologul Alice Roberts și o echipă de creatori de modele pentru efecte speciale au proiectat o ciudățenie de model care, după standardele de frumusețe cu care ne-am obișnuit, numai ideea de „om perfect” nu o întruchipează.

Anatomical oddity – join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO

— Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) June 10, 2018