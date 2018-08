Oferte eMAG la telefoane suficient de ieftine cât să le cumperi acum

Sigur, vacanțele sunt costisitoare, dar tot îți poți cumpăra un telefon bun. În oferta eMAG am găsit câteva modele către care să te orientezi.

Din fericire, în 2018, nu e atât de greu să găsești un telefon bun la preț decent. eMAG listează câteva mii de modele, iar dintre acestea am ales câteva pe care să le cumperi fără griji. Da, sunt cu Android, iar într-o vreme în care mare parte din buget se duce pe vacanțe, recomandările acestea vin la fix.

Oferte eMAG cu telefoane bune pe care să le cumperi

Lista asta trebuie deschisă cu un Samsung Galaxy A6 Plus. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci. Acesta se remarcă prin preț și printr-un design similar telefoanelor de top de la sud-coreeni. E disponibil la eMAG la preț redus.

Apoi, trebuie să-și facă loc printre recomandări un Samsung Galaxy J5 dual SIM cu preț redus. Are 2 GB de memorie RAM, 16 GB spațiu de stocare și te costă suficient de puțin, cât să-l folosești drept telefon secundar sau să-l faci cadou cuiva care nu folosește la maximum un telefon. E disponibil cu prețul bun la eMAG.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl poți cumpăra de pe eMAG.

De la Xiaomi, un model cu raport excelent calitate – preț este Mi A1 cu 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAm și un ecran de 5,5 inci Full HD. La fel ca Samsung, rulează Android cu o interfață dezvoltată de companie. E lista la eMAG cu un preț avantajos.

Nu în ultimul rând, un LG G6. A fost premium în 2017, iar acum are un preț numai bun. Partea bună e că încă are un hardware rezonabil, cu procesor Snapdragon 821, 4 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că la eMAG e la reducere.