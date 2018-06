Oferte eMAG la branduri de top, de la laptopuri la telefoane

eMAG are oferte la brandurile mai populare la care poți avea acces în România. Am ales câteva electronice, dar oferta este mult mai mare, de la electrocasnice până la parfumuri.

Ofertele eMAG la branduri de top începe cu produse Samsung, trece prin componente ASUS, cu o mulțime de electrocasnice de la branduri renumite, și ajunge până la pixuri Parker și biciclete Pegas. Mai jos regăsești doar câteva recomandări, pe restul le ai pe site-ul eMAG. Campania se derulează în iunie 2018.

Oferte eMAG cu produse de la branduri de top

Prima recomandare este un televizor smart Samsung cu diagonală de 125 centimetri, rezoluție Ultra HD și WiFi integrat. De asemenea, te poți bucura de o mulțime de aplicații pentru video streaming și nu numai. Produsul este disponibil la eMAG cu o reducere de 18%.

Poate ți-ar trebui și un telefon, iar în acest sens e la un preț bun Samsung Galaxy S9. Are suport dual SIM, are 64 GB spațiu de stocare și o reducere 10%. Camera foto de 12 megapixeli e foarte bună și vine la pachet cu Android Oreo. E listat de eMAG în actuala campanie.

Un telefon cu preț mai mic, dar deloc de neglijat, este Motorola Moto G6 Plus. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM, ecran de 5,9 inci Full HD+ și poate fi încărcat prin USB-C. E listat de eMAG cu o reducere bună, ținând cont că abia a fost anunțat pe piața din România.

Ultima recomandare este un Samsung Galaxy A6. A fost anunțat de curând, are un preț bun, oferă un hardware rezonabil și are deja Android Oreo. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,6 inci HD+ AMOLED. Ca să stochezi mai mult trebuie să știi că are și suport pentru card microSD de până la 256 GB. E disponibil la eMAG cu preț redus în campania actuală.