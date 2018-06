Oferte eMAG la telefoane prea bune care îți fac ziua mai bună

Gabriela Firea nu știe dacă rămâne sau nu pe Facebook. Dar noi știm că putem să avem niște recomandări decent cu telefoane pe care să le cumperi chiar acum.

De multe ori am spus că un telefon ar trebui să fie atât de scump, cât își face treaba pentru tine. Astfel, am căutat prin oferta eMAG și am ales acele modele care au un preț bun, dar, mai ales, au un hardware care le scoate în evidență. Am remarcat unele de la ASUS, unele de la Samsung, dar și Motorola e pe listă. Le vezi pe toate mai jos.

Oferte eMAG la telefoane numai bune de cumpărat

Prima recomandare e fix telefonul din poză: ASUS ZenFone 5. Oferă un sistem de camere foto duale, de 12 + 8 megapixeli, dar și o cameră de 8 megapixeli pentru selfie-uri. Ecranul IPS are diagonala generoasă, de 6,2 inci, iar rezoluția e de 2.246 x 1.080 pixeli. Procesorul Snapdragon 636 e completat de 4 GB de memorie RAM, iar pe partea de stocare ai 64 GB la dispoziție. Găsești telefonul la un preț bun la eMAG.

Al doilea model este un Moto G6. A fost anunțat în mai, a trecut și pe la noi pentru review, iar acum e la un preț excelent. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, Android Oreo și un procesor cu opt nuclee. Îl găsești la un preț bun la eMAG.

Samsung Galaxy A8 e acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium, hardware rezonabil, dar cel mai bine are un preț excelent. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 21%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl poți cumpăra de pe eMAG.

Prețul nu e chiar atât de mic ca la celelalte modele, dar oferă un hardware pe măsură. E vorba de OnePlus 6. Ca specificații, OnePlus 6 are un procesor Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB sau 8 GB de memorie RAM, iar stocarea este de 64, 128 sau 256 GB. Ecranul este de 6,3 inci cu raport de aspect 19:9. E listat de eMAG și prețul e foarte bun.