Oferte Digi Mobil: telefoane de top de la Samsung cu zero lei avans

Digi Mobil are o campanie de reduceri în această perioadă. Am căutat câteva telefoane și am găsit două modele premium de la Samsung.

Digi Mobil listează în oferta sa atât telefoane ieftine, cât și telefoane premium. Ai astfel acces la Samsung Galaxy Note 8, Galaxy S8 Plus, dar și noile modele iPhone. Cea mai bună parte e însă că Digi Mobil oferă telefoane în rate. Astfel, nu mai plătești un abonament imens, ci unul ieftin, dar o rată lunară.

Până pe 13 mai, Digi Mobil are diverse reduceri la telefoane. Deocamdată, am regăsit în oferta acestui operator cele mai bune telefoane Samsung. Ele sunt listate cu avans zero. Asta înseamnă că ai un Samsung Galaxy S9 sau un Samsung Galaxy S9 Plus la rata de 145,5 lei pe lună, respectiv 162,5 lei pe lună, dar nu plătești nimic prima dată.

Odată ce ai ales un telefon, ai 24 de rate egale prin ING Bank. Creditul se numește „ING Acum” și se acordă pe loc în magazine selectate. Ratele sunt incluse în factura Digi Mobil și trebuie să știi că telefoanele vin cu abonament Optim.

Ca să poți cumpăra telefoane Samsung, Huawei, Lenovo sau chiar Allview, tot ce-ți trebuie e să ai cel puțin 18 ani, maximum 61 de ani pentru femei si 63 de ani pentru bărbați, să ai cetățenie română și domiciliu în România și venituri de minimum 1.000 de lei.

Lista completă cu telefoane o găsești pe site-ul operatorului în pagina dedicată campaniei. Samsung Galaxy S9 îl ai pe pagina dedicată, iar Samsung Galaxy S9 Plus e aici.

Cât despre abonament, Optim Nelimitat costă circa 23 lei pe lună. Primești 50 GB de internet 4G lunar, cu viteze de până la 150 Mbps, și 10 GB în 3G cu viteze de până la 21,6 Mbps. Vitezele nu sunt garantate.

Despre telefoane cu avans zero lei am mai scris și în ultima perioadă. Astfel, ai și: Samsung Galaxy J5 (2017), Allview X4 Soul Infinity L sau Allview P8 Pro. Lista e mai mare și o găsești la link-ul de mai sus. Ce ar trebui să mai știi e că pe unele telefoane Digi Mobil poți beneficia de serviciile VoLTE și VoWiFi, care îți asigură apeluri mai bune. Din fericire, lista e în continuă actualizare.