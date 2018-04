Digi Mobil: telefoane pe care să le cumperi cu zero lei avans

Digi Mobil are o mulțime de telefoane în ofertă, iar pe unele dintre ele poți să le cumperi chiar și cu zero lei avans, astfel că devin mult mai accesibile.

La Digi Mobil găsești tot felul de telefoane pe care să ți le cumperi la abonament, iar partea cea mai bună este că opțiunile de achiziționare sunt ceva mai flexibile decât în cazul celorlalți operatori, așa că e mai simplu să-ți iei un dispozitiv nou. Mai jos ai câteva recomandări de telefoane pe care le poți cumpăra cu zero lei avans.

Pentru că nu e vorba doar de telefoane low-end, începem cu Samsung Galaxy A8, smartphone apărut la începutul acestui an. Telefonul are un design inspirat de flagshipul predecesor al companiei, Galaxy S8, și vine cu performanțe destul de bune. Are procesor Exynos 7885 și 4 GB de memorie RAM, așa că aplicațiile merg mai mult decât bine. Camera foto nu dezamăgește nici ea, cu un senzor de 16 megapixeli. Pentru selfie-uri ai chiar un aranjament dual, cu doi senzori de câte 16 MP. Ecranul este de tip Infinity și are diagonala de 5,6 inci, în timp ce rezoluția e de 2.220 x 1.080 pixeli.

Allview X4 Soul Infinity Z e un alt smartphone din oferta Digi Mobil pe care îl poți cumpăra cu zero lei avans. Acesta e mai accesibil decât cel de la Samsung și vine cu un procesor octa-core de la Mediatek, dar și cu 4 GB de memorie RAM. Ai la dispoziție o cameră foto duală, de 13 + 5 MP, dar și una secundară de 8 megapixeli. Telefonul vine cu un ecran 18:9 și rezoluție de 1.440 x 720 pixeli, în vreme ce diagonala acestuia e de 5,7 inci. Ai la dispoziție și senzor de amprentă pe partea din spate.

Al treilea telefon recomandat din oferta Digi Mobil cu zero lei avans este Huawei P9 Lite Mini. Deși a trecut ceva timp de la lansare, telefonul încă se ține bine și poți să-ți faci treaba cu el, la un preț bun. Are ecran cu rezoluție HD și diagonală de 5 inci, iar camera foto principală are senzor de 13 megapixeli. Procesorul telefonului este un Snapdragon 435, care lucrează alături de 2 GB de memorie RAM. Telefonul vine cu 16 GB de stocare, la care poți adăuga un card micro SD.

Toate detaliile despre telefoanele pe care să le cumperi cu zero lei avans de la Digi Mobil sunt disponibile aici.