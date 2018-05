Noul trailer la Ant-Man and the Wasp te face să uiți de Avengers

După Black Panther și Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp este al treilea film Marvel care va face valuri la box office în următoarele luni.

S-au dus vremurile în care Marvel se rezuma la un singur film cu super eroi pe an. Deja de câțiva ani, avem parte de trei pelicule menite să te aducă în cinematograf. Avengers Infinity War are mari șanse să fie filmul anului în materie de încasări, dar având în vedere trailerul de mai sus, nici Ant-Man and the Wasp nu trebuie neglijat.

Noul film din universul cinematografic Marvel va ajunge la cinema în această vară, lăsând un pic de timp pentru calmarea spiritelor după Infinity War. Apropo de Avengers, din ce ne putem da seama din trailerul pentru al doilea film Ant-Man, acțiunea se petrece înaintea războiului din filmul lansat în urmă cu câteva zile.

Campania de promovare pentru Ant-Man and the Wasp a început în luna ianuarie a acestui an cu un teaser. La momentul respectiv însă, ne-am bucurat doar de un clip care nu oferea foarte multe detalii despre povestea iminentei pelicule. Acum, înțelegem un pic mai bine cu ce se va confrunta super eroul interpretat de Paul Rudd.

Pentru prima oară, Ant-Man va lucra în echipă cu cineva, de aici și numele filmului. The Wasp – Viespea va fi interpretată de Evangeline Lilly. Actrița s-ar putea să fie cunoscută cinefililor de la noi datorită rolurilor pe care le-a interpretat The Hobbit sau serialul Lost.

Antagonista va purta numele Ghost (Fantoma) și va fi interpretată de Hannah John Kamen (Killjoys, Tomb Raider, Ready Player One). Luis (Michael Pena) își reia rolul din primul film, la fel și Michael Douglas, interpretul personajului Hank Pym.

Aparent, o afirmație din trailer sintetizează foarte bine acțiunea întregului film – ,,Ne-a furat tehnologia. Acum vrea să controleze întreaga planetă sau ceva.” Acestea sunt cuvintele adresate lui Hank Pym de către Luis. Ant-Man and the Wasp va avea premiera pe 6 iulie.