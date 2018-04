Nu este prima oară când aflăm detalii despre iminentul Nokia X6, dar în trecut nu am avut o imagine clară vizavi de modul în care va arăta gadgetul.

HMD Global este actualul producător de dispozitive Nokia și face o treabă foarte bună când vine vorba de realizarea unor gadgeturi cu potențial comercial. Multe dintre cele care au fost lansate până la această oră au devenit foarte populare la nivel global. O altă dovadă a inspirației HMD are legătură cu diversificarea portofoliului de produse într-un timp relativ scurt, cu scopul de a atrage un public variat cu bugete diferite.

Până la finele acestei săptămâni, HMD Global va anunța în China primul telefon din noua gamă de terminale Nokia X. ”Noua gamă” este cea mai potrivită formulare, pentru că a mai existat un Nokia X6 în 2009, chiar dacă respectivul terminal nu are nici o legătură cu propunerea actuală a finlandezilor. Dispozitivul din 2009 rula Symbian, pe vremea când acel sistem de operare nu părea să dispară în neant pentru totdeauna.

Revenind la atrăgătorul telefon ce urmează să ajungă pe piață în curând, Nokia X6 2018 este surprinzător de frumos, în opinia mea. Deși are un breton pe partea din față, la fel ca iPhone X, reușește să integreze un design original. Combinația de alb, auriu și negru de pe spate îți fură privirea fără să vrei. Are două camere principale, un senzor de amprentă poziționat într-o poziție confortabilă și rulează din start cea mai recentă variantă de Android.

Dintr-un punct de vedere, fanii noii serii de terminale Nokia vor vedea mici similarități cu Nokia 7 Plus, lansat de curând. Acela a fost primul telefon al companiei cu două camere principale. Diferența dintre Nokia X6 și Nokia 7 Plus ține de poziționarea blițului LED pe spate, sub camere, față de în dreapta lor.

Primul telefon Nokia cu breton va fi construit în jurul unui panou cu diagonala de 5,8 inci, va avea un raport de aspect de 19:9, o margine inexistentă și va putea fi achiziționat în două variante de configurație hardware. Prima va include un MediaTek Helio P60 și 4GB RAM, în timp ce a doua va sări la un Snapdragon 636 cu 6GB RAM. Prețul de achiziție ar trebuie să fie de aproximativ 210 euro nesubvenționat.