Nokia și Google au cel mai mare avantaj pe Android

HMD Global pare să reușească să aducă din nou brandul Nokia pe culmile gloriei, iar această performanță se datorează și faptului că oferă actualizări regulate.

Degeaba vinde Samsung mai multe telefoane decât Nokia sau Google, având în vedere ce treabă proastă face la livrarea de update-uri. În contextul în care amenințările cibernetice care adresează utilizatorii de Android sunt din ce în ce mai dese, update-urile de securitate sunt mai importante ca niciodată. Din acest motiv, faptul că Nokia oferă cea mai recentă variantă de Android utilizatorilor terminalului său de top, merită toate laudele.

Fragmentarea platformei Android nu se va vindeca foarte ușor, dar companii precum HMD Global ajută cu siguranță la remedierea problemei. În timp ce Samsung a ținut în beta timp de câteva luni Android 8.0 pentru cele mai scumpe telefoane cu Android de pe piață, Nokia tocmai a lansat Android 8.1 Oreo pentru Nokia 8.

Versiunea finală a noului SO a fost precedată de câteva săptămâni de teste, dar se pare că feedback-ul din partea utilizatorilor a fost suficient de bun, încât doritorii și-l pot instala deja pe Nokia 8. Confirmarea pentru această lansare a fost făcută pe Twitter de către Juho Sarvikas, Director de Produs Global al HMD Global.

În afară de terminalele Google Pixel, Nokia 8 este primul smartphone din piață ce poate rula în mod oficial cea mai recentă iterație de Android, la pachet cu actualizările de securitate oferite de gigantul din Mountain View la începutul acestei luni. Actualizarea are un total de 1,5GB, deci ar fi recomandabil să o inițiezi în confortul căminului, cu telefonul pus la încărcat și conectat la Wi-Fi.

În privința celui mai nou Android, schimbările introduse în Android 8.1 comparativ cu 8.0 nu sunt neapărat revoluționare. Există totuși mici detalii de interfață și funcționalitate care merită avute în vedere. Lista include afișarea bateriei pentru perifericele conectate prin Bluetooth și posibilitatea restaurării unui backup după ce ai încheiat configurarea inițiatlă a unui smartphone.

We are rolling out #AndroidOreo 8.1 on #Nokia8 ! Get the sweetest Android to date #Nokia8 #Nokiamobile pic.twitter.com/3pRlNuPIpe

— Juho Sarvikas (@sarvikas) February 13, 2018