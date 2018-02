Nokia 7 Plus va fi un telefon cu preț bun și două camere principale

După ce Nokia 7 a reușit să facă valuri în China, finlandezii de la HMD Global se pare că au în proiect lansarea unui Nokia 7 Plus pentru restul mapamondului.

HMD Global este deținătorul drepturilor de producție a smartphone-urilor sub brandul Nokia. În 2017, am văzut deja o serie de terminale cu specificații decente lansate sub brandul finlandez. Dintre toate, Nokia 8 s-a adresat amatorilor de specificații de top. Destul de aproape ca abilități de respectivul aparat, inginerii HMD se pare că lucrează intens în această perioadă la Nokia 7 Plus.

Deși este destul de greu să fii sigur de speculațiile referitoare la un smartphone nelansat, redactorii Nokia Power User se pare că au obținut o serie de detalii importante referitoare la iminentul Nokia 7 Plus. Conform zvonurilor, telefonul va avea dimensiuni similare cu Nokia 7 lansat în China, dar va fi mult mai capabil, atât pe partea de captură foto-video, cât și în privința puterii de calcul.

Nokia 7 Plus ar trebui să fie construit în jurul unui SoC Snapdragon 660 de la Qualcomm. Aceasta este o particularitate ce a fost confirmată în ultimele săptămâni de rezultatele unor benchmark-uri ajunse online. Pentru fotografi și filmări de înaltă rezoluție, telefonul va avea pe spate o configurație formată din două camere principale. Una va avea 12 megapixeli, în timp ce a doua va avea 13 megapixeli și un zoom optic de 2x. În ambele cazuri, configurația lentilelor va fi asigurată de Carl Zeiss Optics.

În rest, telefonul va fi construit în jurul unui panou de 6 inci cu un raport de aspect 18:9 și o rezoluție nativă necunoscută. Cantitatea de memorie RAM va fi de 4GB, în timp ce spațiul de stocare nativ va fi egal cu 64GB. Nu va lipsi suportul pentru extinderea spațiului prin microSD-uri. Carcasa va fi realizată dintr-un cadru de aliminiu cu sticlă sau ceramică pe spate, un detaliu ce ar putea facilita încărcarea wireless.

Vizavi de lansările pe care HMD Global le are programate pentru 2018, toate detaliile le vom afla în cadrul conferinței companiei de la MWC.