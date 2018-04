Netflix: Lost in Space va fi lansat pe 13 aprilie. De ce o să vrei să-l vezi

Netflix a anunțat Lost in Space la începutul lunii martie. Cu o zi înainte de lansare prezintă câteva imagini noi ca să te pregătească pentru noul serial.

Serialul Lost in Space, un produs original Netflix, este o reinterpretare modernă și dramatică a clasicului SF din anii ’60. Acțiunea noului serial se desfășoară în viitor, peste 30 de ani,. În acel moment, colonizarea spațiului a devenit realitate. Membrii familiei Robinson se numără printre cei testați și aleși să-și construiască o nouă viață într-o lume mai bună.

Drumul acestor coloniști către noua lume este brusc deturnat, iar aceștia sunt puși în situația de crea noi alianțe și de a colabora pentru supraviețuirea într-un mediu extraterestru periculos, la ani-lumină de destinația inițială.

Vedetele serialului Lost in Space sunt Toby Stephens (Black Sails, Die Another Day) în rolul lui John Robinson și Molly Parker (House of Cards, Deadwood) în rolul lui Maureen Robinson. În rolurile copiilor Robinson joacă Taylor Russell (Falling Skies), care o interpretează pe hotărâta și încrezătoarea Judy, Mina Sundwall (Maggie’s Plan, Freeheld) este isteața fiică mijlocie.

Max Jenkins (Sense8, Betrayal) este curiosul și sensibilul Will Robinson, care formează o legătura specială cu un robot extraterestru.

Alături de membrii familiei Robinson mai apar alte două personaje ajunse în această situație din cauza circumstanțelor și caracterului înșelător: carismatica și neliniștita Dr. Smith, interpretată de Parker Posey (Café Society, Mascot, A Mighty Wind) și fermecătorul Don West, interpretat de Ignacio Serricchio (Bones, The Wedding Ringer).

Serialul este produs de Legendary Television, iar scenariul este scris de Matt Sazama și Burk Sharpless (Dracula Untold, Last Witch Hunter). Zack Estrin (Prison Break) este creatorul și producătorul serialului.

Cei trei sunt producători executivi alături de Kevin Burns și Jon Jashni de la Synthesis Entertainment împreună cu Neil Marshall și Marc Helwig de la Applebox. Seria originală Lost in Space a fost creată de Irwin Allen.