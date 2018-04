Filme și seriale Netflix noi: ce producții din Europa să urmărești

Netflix susține că vrea să se extindă cu producția de conținut în și mai multe țări. Pe listă e și Turcia, dar nu te aștepta la ceva similar serialelor turcești clasice. Aici e vorba de un fantasy cu supereroi locali (The Protector).

Netflix a anunțat că vrea să aibă pe platformă mai multe producții din Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Asta încă din 2018. Compania a anunțat și câteva titluri, după succesele Dark (Germania), Black Mirror (Marea Britanie) sau La casa de papel (Spania).

Ca fapt divers, Dark (lansat în decembrie 2017), a câștigat în fani în țări precum Chile, Bangladesh și Canada. Pentru fiecare oră văzută în Germania, au fost vizionate nouă ore la nivel internațional.

Utilizatorii Netflix din întreaga lume vor putea urmări 100 de proiecte din 16 țări din Europa până în Orientul Mijlociu și Africa (pentru prima oară), în 16 limbi. Acest lucru aproape că dublează numărul de producții și investiții din 2017 și creează peste 35.000 de locuri de muncă persoanelor care lucrează la aceste producții locale.

Netflix a dezvăluit 10 noi proiecte europene, dintre care sunt șapte seriale originale – prima serie originală olandeză, Mortel (Franța), The Wave (Germania), Luna Nera (Italia), La Casa de Papel, sezonul 3 (Spania), The English Game (Marea Britanie), Turn Up Charlie (Marea Britanie). Apoi, sunt două documentare – o docu-serie franceză și The Staircase (o producție franceză filmată în SUA). Totodată, pe listă e și un film Rimetti a Noi i Nostri Debiti (Italia).

Șapte seriale noi și originale noi Netflix

Primul serial original olandez Netflix, produs de Pupkin, va fi lansat în 2019. Acești studenți olandezi din Amsterdam le au pe toate: tinerețe, bogăție, sex, putere… și portalul către o lume demonică din epoca de aur olandeză pe care l-au deschis din greșeală.

Mortel (Franța). Cel de-al cincilea serial original Netflix din Franța spune povestea unor adolescenți conectați de o forță supranaturală. Serialul va fi creat de Frédéric Garcia și produs de Mandarin Television.

The Wave (Germania). Al treilea serial original Netflix din Germania este bazat pe filmul de succes The Wave și este inspirat de evenimente reale. Produs de Rat Pack în asociere cu Sony Pictures Television Germany.

Luna Nera (Italia). Un serial original despre femei suspectate de vrăjitorie în Italia din secolul al 17-lea, creat de Francesca Manieri, Laura Paolucci and Tiziana Trian și produs de Fandango.

La Casa de Papel sezonul 3 (Spania). După succesul global al primelor două părți din senzația spaniolă, profesorul va crea noi jafuri care vor fi dezvăluite în 2019.

The English Game (Marea Britanie). O dramă engleză în șase părți despre inventarea fotbalului și cum cei implicați în crearea sa au depășit diferențele între clasele sociale pentru a pune bazele celui mai popular sport din lume. Produs de 42 și scris de creatorul Downton Abbey, Julian Fellowes.

Turn Up Charlie (Marea Britanie), un nou serial original de comedie Netflix din Marea Britanie, cu Idris Elba în rol principal. Serialul în opt părți este produs de Idris Elba și Gary Reich.

Două noi serii documentare de la Netflix

O docu-serie bazată pe unul dintre cele mai șocante cazuri din istoria Franței, asasinarea lui Grégory Villemin în 1984. Elodie Polo Ackermann este producător (Imagissime – Lagardère Studios) și Gilles Marchand este showrunner.

The Staircase, povestea lui Michael Peterson, un scriitor de romane polițiste acuzat de uciderea soției sale Kathleen, după ce aceasta este găsită moartă la baza scărilor din casa lor și procesul de 16 ani care a urmat. Noile episoade ale acestui fenomen criminalistic vor fi lansate odată cu seria originală. Produs de Matthieu Belghiti și produs și regizat de câștigătorul premiului Oscar Jean-Xavier de Lestrade.

Primul film Netflix italian Rimetti a Noi i Nostri Debiti (Forgive Us Our Debts) de Antonio Morabito cu Claudio Santamaria, Marco Giallini și Jerzy Stuhr.